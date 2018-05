Anzeige

Ketsch.Leise summen Bienen, Vögel zwitschern in der grünen Oase der Familie Rey. Eine entspannte Atmosphäre herrscht im Schatten auf der Veranda, wir plaudern – Gabriele Wegmann-Rey erzählt von sich, ihrem Leben, ihrem Engagement. Die Frau mit dem flotten Kurzhaarschnitt, der die grauen Haare zur Geltung bringt, lebt gerne in Ketsch. Vor 28 Jahren kam sie hierher: „Hochschwanger“, sagt sie, damals noch mit einem anderen Mann verheiratet.

Gehalten hat diese Verbindung nicht. Was sich damals schon abzeichnet, ist das Engagement der heute 60-Jährigen, das deutlich den Menschenkontakt in den Fokus stellt, Ruhe gibt und, schöpfend aus der eigenen Erfahrung, Rat und Lebenshilfe vermittelt. Dafür muss man selbst „bei sich sein“, das heißt ein gewisses Maß an Ausgeglichenheit haben, das man weitergeben kann. Basis dafür ist oft, wie auch bei Gabriele Wegmann-Rey, ein Leben, das nicht immer geradeaus verlief. Doch von Anfang an: Gabriele Wegmann-Rey wird in Neu-Ulm geboren, kann ihre Wurzeln allein durch leicht durchschimmernden Dialekt nicht verbergen und will das auch nicht: „Ich stehe dazu“, sagt sie lächelnd.

Mit den Eltern geht es wegen der Arbeit des Vaters nach Mannheim, gelebt hat die Familie direkt am Gefängnis. Dreieinhalb Jahre alt war sie damals. Nach Kindergarten und Schulzeit schließt sich die Ausbildung im mittleren Fernmeldedienst an. „Das war eine spannende Zeit noch lange vor der Digitalisierung“, schildert Gabriele Wegmann-Rey die Schichtarbeit in der Telegraphieabteilung und wie Telegramme aufbereitet werden mussten, gleich in welcher Sprache sie ankamen. „Das Internet winkte schon am Horizont und damit eine ganz andere Art der Kommunikation und Datenübermittlung“, spricht die Beamtin und demnächst zweifache Oma darüber, wie sie wegen der Familie aus dem Schichtdienst raus und in die Beitreibungsstelle wechselte.