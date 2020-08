Korbmachen bleibt immer nur ein Zubrot

Ketsch.Schon immer fielen in der Ketscher Ortshistorie besondere Berufsgruppen auf, die in den Nachbargemeinden nicht so ausgeprägt existierten. Dazu gehören auch die Korbflechter, denen selbst der Heimatforscher Robert Fuchs in seinem Buch ein kleines Kapitel gewidmet hat. Er fand heraus, dass um 1830 sich immer mehr Einwohner der Korbflechterei widmeten. Und dies im Nebenerwerb.

Hintergrund war, dass die Bevölkerung damals stetig wuchs, das Ackerland begann knapper zu werden, und einigen Kleinlandwirten und Tagelöhnern war nur noch ein „unzulänglicher Lebensunterhalt“ beschieden, wie es Fuchs formulierte.

Da der Bedarf an Körben in diesen Zeiten in der Landwirtschaft, in Haushalten und in Gärten groß war, auch Weidenpflanzen vorhanden waren, wandten sich etliche Menschen dieser Nebenerwerbsquelle zu. Es ist überliefert, dass sich um 1868 die Gutenbergstraße zu einem Mittelpunkt der Korbflechterei entwickelte.

Dort gab es die Korbfabrik Heim. Unter der Leitung eines Aufsehers waren um 1880 in einem Mietlokal 18 Personen beschäftigt, die Flachskörbe herstellten. Nachgewiesen ist ebenfalls, dass sich von 1870 bis 1879 die Zahl der Korbmacherfamilien in Ketsch von zehn auf 66 erhöhte.

Mit dem Anwachsen des Gewerbes nahm natürlich auch der „Weidenfrevel“ in den Rheinwäldern überhand. Es mangelte an Weidenkulturen. Um die Diebstähle zu verhindern, ließen die Behörden eine Weidenanlage im Distrikt Angerwald anpflanzen, die nur mit Nachen erreichbar war. Die Ketscher Weidenschneider mussten teilweise trotzdem bis nach Neckarau, Otterstadt, Altrip oder Speyer rudern.

Mit Pfriem und Weidenstecher

Auch unterwegs versorgte man sich „wild“ mit Weidenzweigen, so die Recherchen in Robert Fuchs‘ Buch. Um 1934, als es noch 44 Korbflechter in Ketsch gab, wurden auch im „Bruch“ noch Weidenstücke angelegt. Sie wurden für sogenannte Weißkörbe, aber auch Möbelgarnituren verwendet. Als Arbeitsgeräte standen die Korbflechterbank, Arbeitsmesser, Pfriem oder Stecheisen, Biegeisen, Weidenstecher, Weidenschäler, Schlageisen, Korbschere zur Verfügung. Es gelang keinem, einen Hauptberuf daraus zu machen. Die Korbmacherei war immer nur ein Zubrot. Altbetagten Ketschern sind Namen wie Emil Knittel („Kino-Knittel“) noch ein Begriff. Er war bis 1945 aktiv. Josef Fischer bis 1961. Einer der letzten Weidenkünstler soll indes der „Pfanni-Schorsch“ gewesen sein.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.08.2020