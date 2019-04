Kosten für die Leihe steigen

Ketsch.Mit dem Marsch „Hoch Badner Land“ eröffneten die Instrumentalisten des Musikvereins 1929 Ketsch ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Goldenes Lamm“. In seinem Jahresbericht ging Vorsitzender Günter Karl auf die musikalischen Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Er betonte, dass der musikalische Anspruch im Gesamtorchester weiter gewachsen sei. Die zahlreichen Auftritte seien mit Bravour gemeistert worden.

Bedingt durch Veranstaltungen in der Rheinhalle, habe die wöchentlichen Proben allerdings gelegentlich freitags nicht in der Rheinhallengaststätte abgehalten werden können. Karl dankte dem Schulleiter Rumold der Neurottschule, der in der Aula oder im Musiksaal ein Ausweichquartier angeboten habe.

2500 Stücke lagern im Archiv

Die beiden Jugenddirigenten Andreas Gebhardt und Lea Koch blickten in ihrem Bericht auf zahlreiche Auftritte des Vor- und des Jugendorchesters zurück. Auch Organisationsleiter Stefan Strobel blickte positiv auf das vergangene Jahr zurück. Der sehr heiße Sommer beim Musikfest und damit verbundene Schwierigkeiten waren ebenso Thema, wie der reibungslose Auf- und Abbau des großen dreitägigen Festes. Sein besonderer Dank ging an alle In seinem Inventarbericht wies Alexander Schulz darauf hin, dass im vergangenen Jahr unter anderem 20 neue Notenstücke angeschafft worden seien – das Notenarchiv sei auf fast 2500 Musikstücke angewachsen.

Iris Neal bilanzierte, dass der Musikverein im 90. Jahr seines Bestehens über 352 Mitglieder verfüge – davon 92 Aktive, 259 fördernde Mitglieder und ein Ehrenmitglied. Moni Zorn berichtete in ihrem Tätigkeitsbericht der Kapelle, dass das Gesamtorchester im vergangenen Jahr insgesamt 69-mal aktiv war.

Zweite Vorsitzende Nina Zorn ehrte die fleißigen Musiker Albert Weigel, Janine Epperlein, Ali Meyer, Franz Hauns, Claus Schleifenheimer, Klaus Zorn, Günter Karl, Moni Zorn, Clemes Dortelmann und Alexander Schulz.

Kosten für geliehene Instrumente

Einstimmig verliefen die Neuwahlen, bei denen mit dem Vorsitzenden Günter Karl, Kassier Wolfgang Wimmer, stellvertretenden Inventarverwalter Manfred Lange, Pressesprecher Alexander Schulz und der stellvertretenden Leiterin Organisation Iris Neal die bisherigen Amtsinhaber wiedergewählt wurden. Als Kassenrevisoren wurden Albert Weigel und Tim Diepold gewählt.

Schließlich wurde ein Antrag des Vorstands diskutiert und letztlich auch beschlossen, von den Nutzern vereinseigener Instrumente künftig eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 20 beziehungsweise 30 Euro pro Jahr zu erheben. Mit diesen Einnahmen sollen die zuvor bilanzierten stetig steigenden Kosten für die Instandhaltung teilweise abgedeckt werden. as

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.04.2019