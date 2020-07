Kräftiges Blau für Bären und Schüler

Ketsch.In Zukunft werden die Kurpfalz-Bären bei ihren Heimspielen in der Neurotthalle einen noch kräftigeren Kontrast zu ihren roten Trikots vorfinden: Der neue Boden ist fertig verlegt und schimmert jetzt in einem noch intensiveren Blau als der alte, abgenutzte Belag. Seit Mitte Mai hatte eine Spezialfirma in der Halle gearbeitet.

Eigentlich war die Sanierung erst für die Sommerferien geplant gewesen, doch die Gemeinde nutzte die Corona-Zwangspause und konnte die Aktion vorziehen. Nach dem Ausbau des alten Materials und dem Aufbringen des neuen Belags in mehreren Schichten wurden bereits sämtliche Linien für die unterschiedlichen Sportarten aufgemalt.

Mehrere Schichten Grundierung

„Jetzt fehlen nur noch die letzten Befestigungen für die Tore und Kletterwände, dann ist alles fertig“, freut sich Bauamtsleiter Hans Keilbach. „Der Aufbau des neuen Belags war nicht einfach: In mehreren Durchgängen wurde die flüssige Grundierung immer wieder aufgebracht, ausgetrocknet und schließlich abgeschliffen. Das Ergebnis ist ein optimaler Sportboden ohne Fugen.“

Der alte Belag hatte diesen Vorteil nicht und war nach rund 20 Jahren nicht mehr zu gebrauchen gewesen. „Unsere Halle wird viel genutzt, sowohl von der Schule als auch von den Vereinen. Das größte Problem ist aber tatsächlich die Reinigung: Vor allem das Harz, das die Handballer verwenden, muss mit scharfen Mitteln und manuellem Druck entfernt werden. Das hat die Fugen im alten Boden mit der Zeit angegriffen“, erklärt Hausmeister Klaus Abel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Belastungen sind sehr hoch

Er freut sich über die verbesserte Beschaffenheit des Bodens – erinnert aber auch daran, dass vor dem letzten Belag schon einmal ein fugenloser Boden in der Neurotthalle verlegt war. „Und der hat auch nicht viel länger gehalten – die Belastungen sind einfach sehr hoch“, so der erfahrene Hausmeister.

Die besonders stabile Beschaffenheit des Materials erklärt auch die Kosten in Höhe von etwa 152 000 Euro, die der Gemeinderat ursprünglich bewilligt hatte. Damit kommt die Spezialfirma laut Bauamtsleiter Hans Keilbach auch aus – obwohl zwischenzeitlich eine etwas höhere Summe kommuniziert worden war, was sogleich zu kritischen Nachfragen im obersten Gremium der Gemeinde geführt hatte.

Wann der neue Boden tatsächlich von Sportlern genutzt werden kann, ist wegen der Corona-Einschränkungen allerdings noch unklar. Unter welchen Einschränkungen die Handball-Saison der Bären losgehen wird, ist weiter ungewiss. Und auch der Schulsport ruht weiterhin: Trotz des in der Neurottschule wiederangelaufenen Präsenzunterrichts in den Kernfächern gibt es bis auf Weiteres keine Sportstunden in der Halle. beju

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020