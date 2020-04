Kraft des Bären im Namen

Ketsch.Bärlauch ist in humusreichen, lichten und feuchten Laubwäldern zu finden. Und Walter Benesch – vielen lieben Dank für das Foto – hat ihn auf der Rheininsel fotografiert, wo er sehr zahlreich vorkommt. Er habe an „einem sehr verwachsenen Weg etwa 20 Meter abseits des Weges“ Bärlauch-Bilder gemacht. An diese Stelle kämen kaum Menschen hin.

Der Bärlauch heißt im Lateinischen Allium ursinum, also Bärenknoblauch, und diesen Namen geben ihm die Franzosen (ail des ours), Italiener (aglio orsino), Spanier (ajo de oso), Engländer (bear’s garlic) und die Polen (czosnek niedzwiedzi) auch. Was hat das würzige Frühlingskraut aber mit dem Bären zu tun? Darauf gibt es keine gesicherte Antwort. Allerdings gilt der Bär in vielen Kulturen als Symbol für Kraft und Stärke. Das sei der Grund, warum viele kräftige und besonders heilwirksame Pflanzen nach dem Bären benannt seien, schreiben viele Autoren.

Tatsächlich wehre der Bärlauch Darmbakterien ab. Weitere Anwendungsgebiete finde das Wildgemüse bei Arterienverkalkung und Bluthochdruck. Als Tinktur etwa leiste die Heilpflanze dann sehr wertvolle Dienste. mab

