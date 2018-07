Kreative Köpfe werden gefördert

Dr. Michael , Pascal , Gerald , , Nikolaus Eberhardt und Hiltrud Seitz (v. l.) gehören zu den Gründungsmitgliedern. © Rittmann

Ketsch.Die Töne fließen lassen, so wie sie einem gerade in den Sinn kommen, egal, ob sie so schon einmal in Form von Noten zu Papier gebracht wurden: Der Verein "TonArt" hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben dieses Talent zu fördern und zu wahren. Seit acht Jahren existiert "TonArt". Der Vorsitzende des Vereins, Dr. Michael Rittmann (61), gibt im Interview mit unserer Zeitung Einblicke in die Arbeit

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4004 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.01.2016