Kreuzweg und „Ölbergstunde“

Ketsch.Die Kolpingsfamilie lädt am Dienstag,16. April, um 19.30 Uhr in die Kirche St. Sebastian ein, beim Kreuzweg Jesu Leiden und Sterben zu betrachten. Grundlage dieses gemeinsamen Weges sind Bilder von Skulpturen eines Kunstprojekts der Point Alpha Stiftung auf dem Todesstreifen der ehemaligen DDR-Grenzanlagen.

Am 16. April – im 30. Jahr des Mauerfalles – soll die reale Welt von gestern und heute betend vor Gott gebracht werden. Allen Stationen wird der biblische Text vorangesetzt. Danach werden die Skulpturen anhand der Bilder beschrieben, um Brücken zum Verständnis zu bauen und eigene Gedanken anzuregen.

Nach der Eucharistiefeier am Gründonnerstag ,18. April, lädt die Kolpingsfamilie in St. Sebastian zur „Ölbergstunde“ ein. Gedanklich wird in dieser Andacht Jesus begleitet, der nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern hinausgeht zum Ölberg, um mit seinem Schicksal zu ringen. Im Gebet wird Dunkelheit und Nacht miteinander geteilt – im Vertrauen auf das Licht. mf

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019