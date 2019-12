Krimi-Jazz zu Weihnachten

Die Stuttgarter Band „Boogaloo“ – ob das das Bäumchen überlebt? © Boogaloo

Ketsch.Pikante Weihnachtskrimis und einschlägige Musik zum Fest der Liebe ist unter der Überschrift „Christmas Crime Stories“ am Freitag, 13. Dezember, ab 20 Uhr im Central Kino versprochen. Präsentiert wird das Ganze von Stuttgarts berüchtigten Krimikünstlern: Jo Jung und „Boogaloo“.

Letztere stellen sich selbst als „die kriminellste Jazzband, seit es Spekulatius gibt“, vor. Und Jo Jung kennen die Ketscher, wenn sie die erste Auflage der Gerald-Kollek-Late-Night-Show mitverfolgten – da war der Schauspieler und Sprecher Talkgast.

Nun kommt Jo Jung als Teil eines abwechslungsreichen Weihnachtsprogramms – „tierisch komisch und eiskalt kombiniert“. Mit Kanone, Saxophon und Schiebermütze gehe es quer über den Weihnachtsmarkt, heißt es. Wichtige Fragen würden beantwortet: Was hat Knecht Ruprecht denn da in seinem Sack? Ist der W-Mann wirklich echt oder ist er doch ein V-Mann?

Verlosung: Zweimal zwei Tickets

Karten zu 19 Euro gibt es an der Kinokasse und bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34. Wir verlosen zweimal zwei Karten: Einfach bis Mittwoch, 11. Dezember, 14 Uhr, eine E-Mail mit Name, Anschrift und Telefonnummer an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de senden und als Betreff „Christmas Crime Stories“ nicht vergessen. Die Gewinner werden benachrichtigt. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.12.2019