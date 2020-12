Krude Praktiken in Heimen

Ketsch.Die Leiterin der Gemeindebücherei, Barbara Breuner (Bild), gibt einmal im Monat einen Tipp, welches Buch sich zu lesen lohnt – heute „Die Schweigende“ von Ellen Sandberg:

Langsam verdorren im Garten der Familie Remy die Rosenbüsche, die zur Geburt der drei Töchter gepflanzt wurden. Nach dem Tod ihres Mannes verfällt Karin Remy in Depression. Ihre erwachsenen Töchter Angelika, Imke und Anne sind fassungslos, wie sehr sich ihre Mutter gehen lässt, aber keine der drei Schwestern kommt mit der bis dahin herzlosen, kalt wirkenden Mutter gut klar. Die Töchter hingen am Vater, der ihnen immer Liebe und Wärme vermittelt hat – allen voran Imke, die ihrem Vater auf dem Sterbebett versprechen musste, nach Peter zu suchen: Wer ist dieser Peter und wo soll Imke nach ihm suchen, wo doch die eigene Mutter nichts über die Vergangenheit preisgibt?

Schnell entfaltet das Versprechen eine zerstörerische Kraft und lässt Imke alles hinterfragen, was sie über ihre Mutter zu wissen glaubt. Immer weiter geht sie der Vergangenheit auf den Grund und lernt so die eigene Mutter und deren Verhalten besser zu verstehen.

In einem anderen Handlungsstrang erzählt die Autorin von der Zeit im Nachkriegsdeutschland. Damals war die lebenslustige Karin ein unbeschwerter Teenager, feierte gern mit Freunden, sparte für ihre erste Jeans, hörte Rock’n’Roll und träumte davon, später Ärztin zu werden. Damals, im Jahr 1956, konnte sie nicht ahnen, welche verheerenden Folgen eine spontane Entscheidung nach sich ziehen würde, eine Entscheidung, die nicht nur ihr Leben, sondern das ihrer Familie für immer verändern und tiefe Narben auf der Seele hinterlassen wird.

Ellen Sandbergs Roman „Die Schweigende“ dreht sich zugleich um Schuld und Vergebung, Missgunst und Rache, das zentrale Thema ist die Heimerziehung. Sandberg veranschaulicht die Zustände in einem fiktiven Erziehungsheim und orientiert sich dabei an tatsächlichen Vorkommnissen in der Heimerziehung.

Sie hat sich damit einem traurigen Kapitel über Kindererziehung und Missbrauch in kirchlichen Heimen angenommen, das es leider zu der damaligen Zeit nicht nur in Deutschland gab. Noch heute stehen die 1950er Jahre für Zucht und Ordnung und haben dadurch einen bitteren Nachgeschmack.

Außerordentlich grausam

Karin war kein Einzelfall, denn zu dieser Zeit wurden Kinder häufig den Eltern entzogen und in Heime gesteckt. Alleinerziehende Mütter wurden von Nachbarn oder „Freunden“ denunziert. Was Karin erleben musste, ist außerordentlich grausam. Die aufwühlende Familiengeschichte greift ein dunkles Thema der Nachkriegsgeschichte auf, vor dem wir alle und besonders die Kirchen sich nicht verschließen sollten.

Das aus den 1920er Jahren stammende Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt wurde 1953 durch das Jugendwohlfahrtsgesetz abgelöst, das die Heime auf das Kindeswohl verpflichtete. Leider änderten sich die teilweise menschenunwürdigen Verhältnisse kaum. Kinder und Jugendliche wurden zu unqualifizierten Arbeiten gezwungen, bekamen aber kaum Lohn. Die Heime entrichteten keine Sozialabgaben, so entstanden den Heimbewohnern Einbußen bei der Rente. Bildungsmöglichkeiten wurden vorenthalten. Zusätzlich waren sie oft willkürlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch ausgesetzt. Erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre wurden die Missstände durch die „Heimkampagne“ der Studentenbewegung beziehungsweise der Außerparlamentarischen Opposition (APO) aufgedeckt.

Schätzungsweise 700 000 bis zu einer Million Kinder und Jugendliche wuchsen zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 1975 zumindest zeitweise in Heimen in der Bundesrepublik auf.

Wechsel zwischen Perspektiven

Bildhaft und in lebendiger Sprache lässt die Bestsellerautorin Ellen Sandberg in ihrem prall gefüllten Roman am Wechsel zwischen den vier Perspektiven der Frauen, also Karin und ihrer Töchter Geli, Imke und Anne teilhaben. Die eigentliche Handlung ist in der Gegenwart angesiedelt, dazwischen nehmen mehrere Kapitel die Leser mit ins Jahr 1956.

Anhand Karins Lebensgeschichte nutzte die Autorin die Chance, die Praktiken und Verbrechen einiger Erziehungsheime dieser Zeit bloßzustellen und offenzulegen. Karins Gefühlstaubheit, die ihr überhaupt nur ein weiteres Leben ermöglicht, prägt ihre drei Töchter und führt bei ihnen zu unterschiedlichen Reaktionen wie Berührungs- und Verlustängsten. Die Folgen der verbrecherischen Erziehungsmethoden und das Schweigen der Opfer wirken auch noch Generationen später.

Bei Ellen Sandberg handelt es sich um ein Pseudonym der Schriftstellerin Inge Löhnig. Als Inge Löhnig schreibt die Münchnerin Kriminalromane um das Ermittlerpaar Konstantin Dühnfort und Gina Angelucci. Unter dem Pseudonym Ellen Sandberg widmet sie sich Spannungsromanen mit dem Schwerpunkt Familie. zg/mab/Bild: mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020