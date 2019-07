„Krümelmonster“ streben Triple an

Ketsch.Es ist nicht irgendein Fischerstechen, das am Freitag und Samstag, 19.und 20. Juli, auf dem Hohwiesensee zur Austragung kommt – es ist die 20. Auflage und damit steht den Organisatoren, den Handballern der Moskitos Ketsch, ein Jubiläum ins Haus.

Den Auftakt am Freitag bildet um 18 Uhr der Einmarsch der Protagonisten in ihren farbenfrohen Kostümen. „Wir haben einige ‚Profimannschaften’ am Start, wie bei den Herren ‚Die Barbaren’ und ‚Die Seefahrer von Catan’ und bei den Damen die ‚Krümelmonster’ und ‚Poseidons Töchter’, die schon sehr viel Erfahrung über die Jahre gesammelt haben. Titelverteidiger sind bei den Herren die ‚Superhelden inkognito’ und ‚Die Krümelmonster’ bei den Damen“, sagt Mitorganisator Ralf Rapp.

Freilich steht bei der extrem wackeligen Angelegenheit, bei der für den mit Lanze ausgestatteten sogenannten Stecher stets die Gefahr einer Abkühlung droht, der Spaß im Vordergrund.

Beach- und Schlagerparty

Und weil das so ist, gehen die elf Herren- und sieben Damen-Teams, die sich schon gemeldet haben, gleich nach dem sportlichen Wettkampf im Boot zum vollends gemütlichen Teil über. Am Freitag findet die Schlagerparty mit DJ Wolle und DJ Charly ab etwa 21 Uhr statt. Am zweiten Tag werden die besten Fischerstecher ab 13 Uhr ermittelt. Gegen 19 Uhr erfolgt die Pokalübergabe. Und bei der anschließenden Beachparty sind abermals DJ Wolle und DJ Charly die Helden der Musik. Es ist üblich, dass die besten Kostüme der Crews mit Pokalen und Sachpreisen bedacht werden. „Außerdem gibt es anlässlich des 20-jährigen Jubiläums einen Ehrenpreis, aber mehr wird hierzu noch nicht verraten“, sagt Ralf Rapp vom Organisationsteam. mab

