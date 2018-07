„Krümelmonster“ üben

Anzeige

Geopferte Urlaubstage

Damit auch diese Siegerehrung reibungslos abläuft, scharen die Cheforganisatoren Ralf Rapp und Konrad Kemptner rund 100 Helfer um sich. Samt Trainingstage „opfern“ sie auch Urlaubstage, damit die 18 Männer- und sechs Frauen-Mannschaften auf ihre wackeligen Kosten auf flacher See kommen.

Seit 2001 sind die Herren-Handballer der TSG, die Moskitos, für das Fischerstechen verantwortlich und führen die zur 850 Jahre-Freier der Gemeinde gestartete Veranstaltung fort. „Früher gab es Wettkämpfe, die bis zu 45, 50 Minuten gedauert haben. Wir haben die Regeln immer wieder angepasst“, erklären Kemptner und Rapp unisono. Der Stecher etwa soll Treffer oberhalb der Gürtellinie bis Schulterhöhe landen, um seinen Widersacher mit der Lanze ins Wasser zu befördern. Vom Schiedsgericht können Aktivitäts- und Passivitätspunkte während der zunächst auf fünf Minuten anberaumten Auseinandersetzung verteilt werden. Auf diese Weise muss es nicht notwendigerweise einen „Nasser“ geben, sprich einer der beiden Protagonisten auf dem Bootsvorbau ins Wasser gefallen sein.

Dauerstecher Klaus Limbeck

Unter den Augen des einzigen Dauer-Fischerstechers Klaus Limbeck, der am Freitag und Samstag zum 19. Mal für die 06er AH in See sticht, übten die „Krümelmonster“ ihre Teamfähigkeit. Limbeck weiß wie kein Zweiter, dass die jungen Damen bei entsprechender Tagesform und erfolgreich umschifften Unwägbarkeiten ihren Titel und den begehrten Wanderpokal verteidigen können. Ab 20 Uhr am Samstag gibt es bei der Beach Party dann sowieso nur noch Gewinner. mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.07.2018