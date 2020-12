„Kultur ist nicht alles – aber ohne Kultur ist alles nichts“

Ketsch.Zur Diskussion über die Situation der Kultur hatte die Ketscher SPD eingeladen. Dem Schwetzinger Wahlkreisabgeordneten Daniel Born ist das Thema ein Herzensanliegen und so hatte er schon vor dem zweiten Lockdown darauf hingewiesen, dass die Kunst sich seit März eigentlich durchgehend im Lockdown befindet.

„Dass die Pandemie einige Wirtschaftszweige besonders hart trifft, ist jedem klar. Der Tourismus fällt hier vielen völlig zurecht als Erstes ein. Und natürlich auch die Gastronomie. Aber auch diejenigen mit einer weniger starken Lobby gehören zu den am stärksten Betroffenen: betroffen sind die Unternehmen der Kultur-, Kreativ- und Veranstaltungswirtschaft genauso wie die öffentlichen Kultureinrichtungen und die vielen selbständigen Künstler. Bei den Hilfen ist darauf zu achten, dass man einen Auftritt und eine Eventunterstützung nur einmal machen kann und das Jahr nur 365 Tage hat. Auf Nachholeffekte nach der Pandemie zu verweisen, geht darum an den Realitäten vorbei und hilft auch nicht, wenn jetzt die Miete bezahlt oder der Kredit bedient werden muss“, erklärt Daniel Born, der als Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft die Hilfsangebote intensiv begleitet.

„Hilfen müssen fließen und sie müssen einfach und schlüssig zu beantragen sein – das ist seit Beginn der Krise meine Haltung dazu,“ ergänzt der SPD-Politiker. Ob bei Kundgebungen der Veranstaltungswirtschaft oder in der Beratung der Wirtschaftshilfen: bei der Frage nach der Unterstützung derjenigen, die durch den Lockdown in Probleme gekommen sind, steht Born stets an der Seite der Betroffenen und macht sich dafür stark, dass die vielfältige Kulturszene im Land, aber vor allem auch im Wahlkreis, nach Überwindung der Pandemie noch wiederzuerkennen ist. „Eines ist klar: Wer jetzt die Kulturszene aus dem Blick verliert, der sieht nach der Krise schwarz. Kultur mag nicht alles sein, aber ohne Kultur ist alles nichts“, betont Born.

Der Ketscher SPD-Vorsitzende Jens Rebmann zeigte sich erfreut, mit Frederic Michel einen angesehenen Künstler und Kulturschaffenden für die Veranstaltung gewonnen zu haben. Der Schlagzeuger (unter anderem für Singer- und Songwriterin „Lea“) wies darauf hin, dass er auch abseits seines Schlagzeugs stets im Studio oder mit eigener Technik als Dienstleister im Bereich der Veranstaltungstechnik gearbeitet habe. „Leider habe ich bei der Überlegung, breit genug aufgestellt zu sein, um von einer möglichen Flaute nicht allzu hart erwischt zu werden, die Rechnung ohne das Virus gemacht.“

Weiterer Gast des Online-Talks in Borns Reihe „Dialogtour 4.0 – vor Ort im Gespräch“ war die Schwetzinger Kreisrätin Monika Maier-Kuhn: „Ich möchte 2021 nicht mehr in traurige Kinderaugen blicken, die erfahren, dass es kein Sommercamp gibt und keinen Künstlern mehr absagen müssen, die nicht wissen, wie es weitergeht“, beschreibt die Kultur-Managerin. zg/mab

