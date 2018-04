Anzeige

Ketsch.Die örtliche Freie Wählervereinigung hatte zur Mitgliederversammlung in das Restaurant „Zur Schützengilde“ eingeladen. Vorsitzender Dieter Mummert begrüßte die Anwesenden.

Rudi Kurbiuhn informierte die Mitglieder über die Tätigkeit der Gemeinderatsfraktion im vergangenen Jahr. Im Gemeinderat herrsche derzeit ein etwas angespanntes Arbeitsklima, die Argumentation sei dennoch größtenteils sachlich und ausgewogen.

Als Schriftführer verlas Rudi Kurbiuhn anschließend noch das Protokoll der Hauptversammlung des vergangenen Jahres und berichtete von der in den Vorbereitungssitzungen geleisteten Arbeit. Kassierer Heino Völker stellte den Kassenbericht für das Rechnungsjahr 2017 vor. Udo List berichtete von der durchgeführten Kassenprüfung. Die Bücher wurden durchweg als in Ordnung befunden, so habe es keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.