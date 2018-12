Kurrendeblasen im Fünfvierteläcker

Ketsch.Beim Kurrendeblasen am vierten Advent lebt ein alten Brauch auf, bei dem zunächst nur Sänger beteiligt waren, heute aber die Bläser an verschiedenen Plätzen der Gemeinde die Zuhörer mit Adventsliedern erfreuen.

Der Posaunenchor der evangelischen Gemeinde bricht am Sonntag, 23. Dezember, zum Kurrendeblasen auf: Um 14 Uhr in der Berliner Straße, um 14.30 Uhr in der Karlsruher Straße (Hochhäuser), um 15 Uhr auf dem Vielauer Platz und um 15.30 Uhr auf dem Spielplatz Fünfvierteläcker. Der Abschluss wird das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Hockenheim sein. Die Station auf dem Spielplatz Fünfvierteläcker ist neu. Die Arbeitsgruppe „Einladende Gemeinde“ lädt neue Bewohner wie auch langjährige Ketscher ein, dem Musizieren zu lauschen, selber mitzusingen und bei einem Punschgetränk und Weihnachtsgebäck noch etwas zusammenzubleiben. zg

