Kurs zur Fischerprüfung

Ketsch.Der Angelsportverein 1928 bietet einen Vorbereitungskurs für die staatliche Fischerprüfung an, bei dem noch wenige Plätze frei sind. Der Kurs wird als Kompaktlehrgang an den Wochenenden 25. bis 27. Oktober und 1. bis 3. November durchgeführt. Die Prüfung findet am Samstag, 16. November, statt.

Bei der Anmeldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen; Jugendliche benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Mit der Anmeldung werden landeseinheitliche Gebühren, für Erwachsene 250 Euro für Jugendliche 130 Euro, fällig. Hinzukommen 35 Euro Prüfungsgebühr und 19,90 Euro für den Fragenkatalog.

Anmeldungen werden jeweils mittwochs in der Geschäftsstelle des Angelsportvereins während der Geschäftszeit von 19 Uhr bis 20 Uhr angenommen. Weitere Informationen sind erhältlich unter E-Mail info@asv.ketsch.de oder während der ASV-Geschäftszeit unter Telefon 06202/6 15 79. msk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019