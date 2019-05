Kurse im Trockenen oder im Freibad

Ketsch.Aufgrund der Schließung des Hallenbades bis in den Herbst müssen die TSG-Kurse verlegt werden. In Abstimmung mit den Übungsleiterinnen ergeben sich folgende Angebote: Der Aquafitnesskurs findet entweder zur üblichen Zeit von 13 bis 14 Uhr in der TSG Halle als „Trockenkurs“ statt oder, wenn es die Außentemperatur zulässt, im Freibad im Wellenbad ohne Wellenfunktion. Die Festlegung erfolgt jeweils rechtzeitig in der Gruppe.

Der Osteoporosekurs kann am Freitagmorgen von 8 bis 9 Uhr in der TSG-Halle als „Trockenkurs“ stattfinden oder zur üblichen Zeit von 9 bis 10 Uhr im Freibad im Wellenbad ohne Wellenfunktion, sofern es die Außentemperatur zulässt. Auch hier erfolgt die Abstimmung durch die Übungsleiterin und die Gruppenteilnehmer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.05.2019