Kurse in Qigong und für Gymnastik

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten Wirbelsäulengymnastik an. Dieser Kurs zeigt hilfreiche Übungen zur Vorbeugung und Behandlung von Rückenbeschwerden. Am Dienstag, 9. April, geht es in der Zeit von 17.05 bis 18.05 Uhr los.

Die Sportwissenschaftlerin und Sportpädagogin Christiane Glock leitet auch den Kurs im Anschluss, bei dem Qigong im Mittelpunkt steht. Qigong ist eine sehr alte bewährte chinesische Bewegungsform zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Der Kurs beginnt ebenfalls am Dienstag, 9. April, und geht von 18.10 bis 19.10 Uhr. Trainingsort ist jeweils im Haus der Begegnung in der Kolpingstraße.

Für Anmeldung und Fragen ist Helga Klefenz auf der Geschäftsstelle der Tanzfreunde, Telefon 06202/9 56 57 69, mobil 0176/80 41 77 51, die Ansprechpartnerin. zg

