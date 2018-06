Anzeige

Wie viele Promi-Enten starten kann Fellhauer erst am Start des Rennens genau sagen, „denn wir verkaufen noch bis unmittelbar vor dem Start die Teilnahmekärtchen“. Einige der Vorverkaufsstellen sind bis heute Abend geöffnet, manche sogar noch am Samstagvormittag. Dazu gibt es am Samstag am Marktplatz noch unsere traditionelle Verkaufsstelle in der Bahnhofsanlage für Kurzentschlossene.

Enten sind gegen eine Teilnahmegebühr von 5 Euro zu erwerben beim Café am Markt, Clubhaus „Lavendel“, Art of Copy, TUI ReiseCenter, Bootshaus des WSC, Sparkasse Ketsch, Wohnmarkt Keilbach, Restaurant Odysseus, Ketscher Haartreff, Bäckerei Flörchinger, Chocolaterie & Café Starke, Haarstudio Simone Keller, Blumen Seitz, Geflügelhof Janson. zesa

