Kurzfilm soll alle ansprechen

Ketsch.Gernot de Mür berichtete von einem leichten Anstieg der aktiven Mitglieder bei der Lokalen Agenda 21. Zum ersten Treffen des Jahres begrüßte der Sprecher der Gruppe fünf Mitglieder und drei des Jugendbeirats. Lea Blaschko, Celina Keilbach und Annika Ott waren als Vertreter des achtköpfigen Gremiums da und werden mit den Agenda-Aktiven zusammenarbeiten.

Zum Thema „Ketsch fährt fair“ soll es nämlich einen Videoclip, einen Kurzfilm geben. De Mür schilderte den Hintergrund: „In den vergangenen Jahren waren wir viel in Sachen Natur und Umwelt unterwegs, der Lehrpfad auf der Rheininsel und der Themenweg am Karl-Ludwig-See sind von uns initiiert“, sei man im letzten Jahr übereingekommen, das Zusammenleben, das Lebensumfeld in der Enderlegemeinde in den Fokus zu nehmen. Die Überschrift „Verhalten im Verkehr“ betreffe generationenübergreifend alle, beschrieb de Mür.

Gedanken hatten sich die Agenda-Mitglieder schon gemacht, wie man das Verhalten im Straßenverkehr angehen könnte. „An den Ortseingängen gibt es spezielle Stangen, zwischen denen man Banner aufhängen kann, die wollen wir nutzen und auf unsere Aktion immer mal wieder temporär hinweisen“, erklärte der Sprecher.

Knackige Sprüche gesucht

Ein Logo, die Schrift fürs Banner, gibt es noch nicht, da ist man auf der Suche nach einem oder mehreren knackigen Sprüchen, die nicht lehrmeisterlich, eher freundlich-hinweisend wirken sollen. Der geplante Workshop „Was ist eigentlich fair“, der in Kooperation mit der Polizei und dem Umweltbeauftragten der Stadt, Dominique Stang, im Februar stattfinden soll, könnte hier weitere Impulse bringen. Mit „Rasen ist doof“ oder „30 ist auch schnell“ hat man bereits knappe Ansagen kreiert. Mit dem Film sollen alle Altersschichten angesprochen werden: „Er könnte im Central Kino vorgeschaltet im Werbeblock gezeigt werden, auf der Gemeindehomepage, in den sozialen Medien auftauchen“, meinte de Mür. Das Team des Central hat hierzu bereits seine Zusammenarbeit signalisiert.

Damit ging es ans Eingemachte: ein Konzept muss her, ein möglichst professioneller Filmer und die Akteure. Bei all diesen Vorhaben ist der Jugendbeirat gefragt, der sich dazu auch schon Gedanken gemacht hatte. Annika Ott: „Man könnte mit dem Auto anfahren, einen Senior nicht über die Straße lassen, gar anfahren, in der nächsten Sequenz wiederholt sich die Szene, aber der Autofahrer bremst und winkt den Älteren über die Straße.“ Zustimmendes Nicken gab es dafür.

Zur Umsetzung soll bei der evangelischen Kirchengemeinde nach dem „Wie macht ihr das“ nachgefragt werden, dort werden gerade Bibelbilder in Szene gesetzt. Zudem soll ein professioneller Filmer angefragt werden. In seiner internen Sitzung im Februar hat der Jugendbeirat den Film als Haupttagesordnungspunkt – die jungen Frauen wollen sich auch bei der Leiterin der mobilen Jugendarbeit, Maren Jungblut, erkundigen. Damit ist der Werbefilm auf dem Weg. Die Lokale Agenda-Gruppe wird ihr 20-jähriges Bestehen in diesem Jahr mit einigen Events begehen. zesa

