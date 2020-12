Lange Lebensdauer mit 170 Tonnen Zement

Ketsch.Die Vollsperrung der L 599 hat wohl noch bis Mitte nächster Woche Bestand (wir berichteten). Die 1400 Meter lange Fahrbahn zwischen den Knotenpunkten mit der B 291 und der K 4250 (Abfahrt nach Ketsch) erhält die letzte Asphaltschicht, die sogenannte Deckschicht, ehe noch Abdichtungs- und Markierungsarbeiten unter anderem folgen. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Regierungspräsidium in Karlsruhe ist zu erfahren, dass es sich nun um einen Streckenabschnitt mit höherer Bauklasse handelt.

Denn der neue Fahrbahnaufbau entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Aufbau. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens wurde unter den Asphaltschichten eine so genannte Verfestigung durchgeführt, teilt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums mit. Das bedeute, dass in die Schotter-Sandschicht unter der Straße auf einer Dicke von 20 Zentimetern Zement eingefräst worden sei – insgesamt seien 170 Tonnen nötig gewesen.

Der Zement führe zu einer deutlich höheren Steifigkeit und Tragfähigkeit der Unterbaus. Zudem seien die Asphaltschichten dicker ausgeführt worden – von zuvor insgesamt 16 bis 20 Zentimetern auf jetzt 21 Zentimeter. Die neue Straße erreiche mit diesen Maßnahmen eine höher Bauklasse. Dadurch solle eine lange Lebensdauer der Straße ermöglicht werden, teilt die Sprecherin des Regierungspräsidiums mit.

Weiter in Richtung Brühl

Der nächste Bauabschnitt – vom Knotenpunkt mit der K 4250 weiter in Richtung Brühl – auf der L 599 werde vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Angriff genommen. Derweil seien die Kosten nach der Beschädigung des Glasfaserkabels, weshalb Ketsch über einen Tag vom Internet getrennt war (wir berichteten), dem Präsidium nicht bekannt. Die Risiken in Sachen Leitungsschäden lägen bei der beauftragten Baufirma. Diese Regelung sei Bestandteil aller geschlossenen Bauverträge. Die Kosten müssten von der Baufirma oder deren Versicherung getragen werden, so die Sprecherin. mab

