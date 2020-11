Laub kostenlos entsorgen

Ketsch.Viele Mitbürger, bei denen ein Gemeindebaum vor dem Anwesen steht, kümmern sich seit Jahren um Blätterabfall. Die Gemeinde bietet allen, die einen öffentlichen Baum vor ihrem Anwesen stehen haben, einen besonderen Service an: Um die Entsorgungskosten auf dem Häckselplatz nicht tragen zu müssen, gibt es eine Wertmarke mit zwei Anlieferungsmöglichkeiten zur gebührenfreien Entsorgung von Laub auf dem Häckselplatz.

Wer beispielsweise in der Seestraße, Brühler Straße oder im Veilchenweg wohnt, erhält eine Wertmarke pro Anwesen zur gebührenfreien Entsorgung von je zweimal 0,5 Kubikmetern Laub. Die Wertmarken können an der Pforte des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten gegen Vorlage des Personalausweises (zur Feststellung der Berechtigung) und Unterschrift abgeholt werden. Die Aktion endet am 28. Februar 2021. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.11.2020