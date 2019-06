Laufen und Solidarität bekunden

Ketsch.Der 36. Hungermarsch findet am Sonntag, 30. Juni, in der Enderlegemeinde statt. Hungermarsch, das bedeutet Solidarität bekunden mit der einen Welt – „mit Schwestern und Brüdern, denen es nicht so gut geht wie uns, vornehmlich in Afrika und Osteuropa“, teilen die Organisatoren der Missionsgruppe mit. Es gehe um die Verwirklichung von Menschenrechten, Schulbildung für bessere Zukunftsperspektiven und ein Leben in Würde.

Traditionell werde am Hungermarsch-Sonntag gemeinsam gelaufen, zehn oder fünf Kilometer, oder es werde geradelt – rund 20 Kilometer. Die Aussendung dazu findet um 8 Uhr oder um 8.45 Uhr am Försterhaus auf der Rheininsel statt – in ökumenischer Verbundenheit durch den evangelischen Pfarrer Christian Noeske.

Um 11 Uhr werde in St. Sebastian ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert – darüber freut sich das Organisationsteam besonders, wie es mitteilt – und Schwester Damian berichte im Predigtteil von ihrer Missionsarbeit.

Afrikanisches Gericht zum Mittag

Im Anschluss laden die Organisatoren zum Mittagessen ins Pfarrheim ein. Mit Unterstützung afrikanisch-gebürtiger Mitglieder aus der katholischen Kirchengemeinde gebe es ein afrikanisches Gericht, das dem Flair des Hungermarsches einmal mehr zuträglich sei. Ein Kuchenbüfett runde das Angebot für das leibliche Wohl ab.

„Derjenige, der also nicht unbedingt marschieren oder radeln will, ist zum Gottesdienst und vor allem zum Mittagessen im Pfarrheim willkommen – sicherlich ein Highlight für die ganze Veranstaltung“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Organisationsteam freue sich über Kuchenspenden. Diese könnten bereits am Samstagvormittag, 29. Juni, im Pfarrheim St. Sebastian abgegeben werden und natürlich freue man sich auch über helfende Hände. Dazu bestehe im Pfarrbüro Gelegenheit, sich zu melden. zg/mf

