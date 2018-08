Anzeige

Die Wildschweine im Gehege sind zur Anschauung für Menschen gedacht und auch am Tag gut zu sehen. Im Wald sind die Schwarzkittel hauptsächlich nachts aktiv und von Laien nur schwer zu entdecken. Wildschweine sind Allesfresser und verschmähen auch keine verendeten Tiere. Dadurch verhindern sie in ihrem Lebensraum Krankheiten und Seuchen, erklärte der Förster.

Rehe gelten als Feinschmecker

Das Rehwild gilt als Feinschmecker, zupft am liebsten zartes Gras und Knospen von neugepflanzten Bäumen, was der Förster natürlich nicht so gerne sieht.

In der Pause boten Inge Schmidt, Iris und Wolfgang Rohr, Thomas Rieger, Franz Kammerer sowie Gerhard Prendke belegte Laugenstangen an. Danach ging Förster Krotz mit den Kindern auf die Pirsch. Die Waldregeln wurden besprochen und bei einem Wald-Memory zeigte der Förster nur kurz verschiedene Gegenstände, dann suchten die Kinder die gesehenen Teile. Abgestoßene Gehörne sowie Felle von Wildschein, Rotfuchs und Reh wurden von den Kindern gern befühlt und gestreichelt. Beim Naturquiz ging es noch einmal rund, denn die richtigen Antworten wurden mit Gummibärchen belohnt. Krotz stellte Fragen wie „Die Kohlmeisen fliegen im Winter in den Süden.“ Die KInder mussten entscheiden: Richtig oder falsch? Bei der Abschlussrunde lobten die Kinder den kurzweiligen Vormittag. Dann war die Zeit auch schon wieder um und die Eltern standen zur Abholung bereit. zg

