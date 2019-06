Lebensfreude begeistert

Ketsch.Beim Nachmittag des Seniorenwerks St. Sebastian zelebrierte Pfarrer im Ruhestand Walter Sauer einen Gottesdienst mit Blick auf Pfingsten zum Thema Mut aus der Apostelgeschichte. Dann lud Barbara Kreichgauer die Gäste mit einem afrikanischen Begrüßungslied „Funga alafia, asche, asche“ zum Mitsingen und Klatschen ein. Das bedeutet auf Deutsch etwa: „All meine Gefühle sind bei dir, und ich trage keine Waffen.“

Derart eingestimmt wehte ein Hauch von Afrika durch den Vortragsraum, als die Lehramtsstudentin Janika Reuter ihre Erlebnisse in Tansania schilderte: „Nach Lernstress und Abitur rief mich die weite Welt. Ich wollte ins Ausland und entschied mich 2017/2018 für ein Freiwilliges Soziales Jahr über das Projekt „Caritas – Weltwärts“ in einem Kindergarten in Tansania. Das liegt in Ostafrika, Hauptstadt ist Dodoma, das Land hat 57 Millionen Einwohner, Amtssprache ist Kiswahili, nur wenige sprechen Englisch.“

Untergebracht war sie mit 30 weiteren freiwilligen Deutschen bei Schwestern in einem Kloster im Örtchen Mshewe, die auch Schwesternnachwuchs ausbildeten. Im nahegelegen Kindergarten sei sie als zukünftige Erzieherin überschwänglich mit Tänzen und Gesang begrüßt worden. „Ich glaube, Tanzen und Singen liegt den Menschen im Blut. Dabei sprühen sie vor Lebensfreude.“ Als Lehrziel habe gegolten, den drei- bis siebenjährigen Kindern Lesen und Schreiben bis zur Schulreife beizubringen.

Die Schützlinge begriffen rasch, und wer die Wörter an der Tafel noch nicht lesen konnte, lernte sie auswendig. Das deutsche Lied „Bruder Jakob, schläfst du noch?“ sangen sie schon recht ordentlich, wie bei der Präsentation zu hören war. Die Kleinen rannten mit Feuereifer einem alten Fahrradreifen als Spielzeug nach. Besonders gerne bliesen sie Luftballons auf.

Nach dreistündigem Unterricht sei Mithilfe im Kloster angesagt gewesen, denn die Schwestern seien Selbstversorger, berichtete Reuter. Von der Aussaat bis zur Ernte seien Helfer willkommen gewesen, um sich mit Mais, Sonnenblumen, Tomaten, Zwiebeln, Erdnüsse und Süßkartoffeln sowie Bananen, Mangos oder Papayas zu versorgen. Für Fleisch habe Kleinvieh, wie Kaninchen und Hühner, gesorgt.

Beschwerliches Wasserholen

Mit Wasser habe man sparsam umgehen müssen – es sei täglich zehn bis 15 Minuten lang bergauf von der Wasserstelle in Kübeln auf dem Kopf herbeigeschleppt worden. Während der Fastenzeit habe drei Tage Schweigen geherrscht, danach sei ausgelassen gefeiert und selbstgebrautes Erdnussbier getrunken worden. Für den Kirchgang habe sich jeder fein gemacht.

„Das Essen war gewöhnungsbedürftig“, sagte Janika Reuter zu Maisbrei, Süßkartoffeln mit Erdnüssen verfeinert und Blattspinat. Fisch und Fleisch sei selten auf den Tisch gekommen. „Die Menschen leben dort sparsam, oft auch ärmlich – sie sind trotzdem mit ihrem Dasein zufrieden und strahlen Lebensfreude aus. Das könnte für manche in unserer Gesellschaft ein Beispiel sein“, sagte Janika Reuter. gp

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.06.2019