Leichtigkeit in der Erzählung wecken

Ketsch.Das „Sun Day Movies“-Team lädt am Sonntag, 6. Oktober, ab 11 Uhr zu einer Veranstaltung mit Mehrdad Zaeri, Illustrator und Erzählkünstler, ein. „Aus allem, was dir das Leben hinwirft, kannst du etwas Einzigartiges und Wunderschönes schaffen, wenn du bereit bist, zu akzeptieren, und genau hinzuschauen“, erklärt der Künstler im Vorfeld.

„Leichtigkeit“ sei das einzige Wort, das übrigbleibe, wenn Zaeris Erzähl- und Zeichenstunde vorbei ist. Leicht soll das Publikum, ob Kleinkind oder Senior, nach der gemeinsam improvisierten Stunde den Raum verlassen und diesem Gefühl, auf Wolken zu schweben, nachspüren. Zusätzlich werden Kurzfilme von Zaeri gezeigt und es kann in Bücher, die er illustriert hat, geschmökert werden. Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg, gefördert aus dem Innovationsfonds Kunst, Baden-Württemberg. Im Anschluss besteht beim „Treffen der Kulturen“ die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen, Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und andere Kulturen kennenzulernen. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.10.2019