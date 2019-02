Leidenschaft lesen – gedruckt oder digital

Ketsch.Die Gemeindebücherei ist bereits digital. Nun bekommen die Kunden einen weiteren Komfort, den vor allem die Nutzer interessant finden, die bereits vom Buch auf eBook umgestiegen sind. Wem am Wochenende, am späten Abend oder sogar mitten in der Nacht einfällt, dass er ein neues Buch lesen möchte, braucht nicht auf die Öffnungszeiten zu warten, sondern kann sich dieses nun direkt im Internet ausleihen. Eine Bibliothek, die 24 Stunden geöffnet hat und einem, wo auch immer man gerade ist, mit einem guten eBook zur Verfügung steht, ist damit kein Wunschdenken mehr. Bereits seit Ende 2013 ist die Gemeindebücherei in Ketsch Mitglied im Metropolbib-Verbund (mit 33 weiteren Büchereien aus der Metropolregion) und stellt seitdem digitale Medien zum Download bereit, so Marion Bourta, Mitarbeiterin der Gemeindebücherei Ketsch, die zum ersten Mal einen Informationsabend zum Thema „Onleihe – wie geht das?“ anbot.

Der Kreis der Interessierten war zwar klein, aber dafür umso wissbegieriger. Marion Bourta zeigte ganz praxisorientiert an ihrem Computer die Grundlagen zur Einrichtung und Nutzung der „Onleihe“. Sie war selbst am Anfang „sehr skeptisch, aber wenn es mal installiert ist, dann funktioniert es“ und wie es funktioniert, konnten die Teilnehmer gleich mit ihren eigenen Geräten ausprobieren.

Keine Mahngebühren

Nach Ablauf der Leihfrist (maximal 21 Tage) sind die Medien nicht mehr zugänglich und werden automatisch gelöscht. So entstehen auch keine Mahngebühren mehr. Jedoch gibt es zurzeit auch noch keine Verlängerungsmöglichkeit. Bei Bedarf muss das eBook erneut ausgeliehen werden. Aber was, wenn mal etwas nicht funktioniert. Für jedes Problem gibt es auf der Homepage „Onleihe-Hilfe“ eine Broschüre zum Download, die Schritt für Schritt alles ausführlich und verständlich erklärt, so die Mitarbeiterin, nur mit dem Amazon Kindle ist die „Onleihe-Nutzung“ nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Für alle weiteren Fragen stehen die hilfsbereiten Damen der Bücherei zu den Öffnungszeiten zur Verfügung. Angst, dass sie bald arbeitslos werden, haben sie nicht. Das traditionelle Buch wird bleiben. Es ist ein zusätzliches Angebot, das immer mehr genutzt wird, so auch von dem 77-jährigen Ketscher Willi Dörr, der „keine Bücher mehr zu Hause stehen haben will“ und sich an diesem Abend von der Nutzung und den Vorteilen der „Onleihe“ neue Informationen geholt hat.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.02.2019