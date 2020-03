Lernprofil erkunden

Ketsch/Brühl.Die Marion-Dönhoff-Realschule (MDRS) Brühl/Ketsch lädt am Samstag, 7. März, von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Besonders für die Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern ist die Einladung interessant. Denn die weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt präsentiert, warum sie das Gütesiegel für gute Berufs- und Studienorientierung an baden-württembergischen Schulen trägt.

Der zentrale Beginn mit Begrüßung von Schulleiter Martin Jendritzki und Vorstellung des Schulprofils ist für 10 Uhr in der Aula vorgesehen. Danach haben die Besucher die Gelegenheit, sich über das Leben und Lernen an der MDRS eingehend zu informieren.

Auf Erkundungstour durchs Schulhaus kann man sich in geführten Kleingruppen begeben oder selbstständig das Gespräch suchen. Die Informationsstände am Marktplatz laden ein. Die Anmeldung erfolgt am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. März, jeweils von 9 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr. Einen Termin kann man sich am Info-Stand in der Aula eintragen lassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.03.2020