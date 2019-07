Leuchtende Blüte

Hallo Kinder! Ich habe ein tolles Bild geschickt bekommen von Amely! Sie ist sieben Jahre alt. Ihr Opa Volker Rahn, der nicht wie Amely in Ketsch wohnt, sondern in Oftersheim, ist sehr stolz auf seine Enkelin und hat mir das Bild geschickt. Die Blume leuchtet ganz wunderbar! Amely hat dafür Pastellkreide benutzt. Malen macht total Spaß, finde ich. Wenn ihr auch so gerne Stift und Papier in die Hand nehmt und kreativ werdet, dann schickt mir eure Werke gerne zu. Ich zeige sie dann. Eure Eltern helfen euch sicher, die Bilder an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de zu senden. Ich bin schon ganz gespannt!

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.07.2019