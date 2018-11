Lichterglanz und Dekopracht

KETSCH.Emsiges Treiben herrschte bei Blumen Seitz: Im Zelt machte sich der Duft von Kaffee, Glühwein und frisch gebratener Wurst breit, dazwischen drang der markante Geruch von Tannengrün in die Nasen. Lichterketten und Kerzen setzten die Szenerie in ein schummriges Licht voller Wärme – es war Adventsausstellung bei Blumen Seitz.

Im Laden lockte Weihnacht satt in vielen Farbvarianten. Emsig waren die Mitarbeiter von Inhaberin Maren Richter unterwegs, berieten die vielen Gäste, die angetan waren vom heimeligen Ambiente. In der Wohlfühlatmosphäre, die in den Tagen vor dem kleinen, feinen Markt geschaffen wurde, fanden sich viele neue Ideen und farbige Akzente mit Pfiff. In der „Mädchen-Ecke“ dominierte frostiges Weiß mit silberfarbenen Akzenten in Verbindung mit pink und altrosafarbenen Feen und Einhörnern, die sich schier in die Pracht einkuschelten. „Die Männerabteilung ist eher draußen bei Glühwein und Bratwurst“, war sich das Team sicher. Im Verkaufsraum lohnte ein Blick auf naturnahe Waldszenen mit niedlichen Rehen und weiteren Tieren, auf Moos mit Zweigen ausgestaltet.

Die drei Tage intensiven Schauens unter den Geschichtspunkten „Was passt in mein Wohnzimmer?“ und „Mit welchem Schmuck kann ich mein Heim für die Weihnachtszeit schöner gestalten?“ sind mit dem Zusatzangebot von Getränken und Leckereien zwar zu Ende, doch zu den üblichen Geschäftszeiten sind alle Angebote auch weiterhin zu erhalten. „Wir bieten auch eine breite Auswahl an Zubehör zur eigenen Gestaltung“, erklärte Maren Richter, dass man viele Objekte für die individuelle Vorstellung der Adventsdeko bei ihr findet.

Hunderte Lämpchen und Flammen

Beim zweiten vorweihnachtlichen Markt erfüllte das Haus zudem einen Kundenwunsch, zog Maren Richter eine positive Bilanz zum zweiten Lichterabend, den es erstmals gegeben hatte. Freitag und Samstag erstrahlten der Außenbereich und das Geschäft im Glanz von Hunderten Lämpchen und Flammen.

Und wie war es mit den Trendfarben, kamen die an? „Wie immer vor Weihnachten stehen die Rottöne im Fokus fast aller Kunden, doch die moderne Farbgestaltung hat auch viele überzeugt“, sagte Maren Richter. Das eher kühle Petrol harmoniert perfekt mit Gold, wodurch es wärmer wirkt, das Silber kombiniert die Frostigkeit eines klirrenden Wintertages mit wärmendem Kerzenschein. Der Hobbymarkt mit handgemachten Accessoires für Kinder von „Handmade by Moni“, aus weichem Stoff mit niedlichem Aufdruck bot Platz für Kleinigkeiten, die man unterwegs immer brauchen kann – vom Schnuller bis zum Taschentuch und Kuscheltier. Praktisch sind die Aufbewahrungen mit Druckknöpfen am Kinderwagen zu befestigen.

Holz ist der Naturwerkstoff, der unter „Schibi’s“ Händen ein ganz neues Leben erhält. Fein herausgearbeitet zeigte das Holz seine Struktur und Maserung in wunderschönen dekorativen Objekten. Leckere Marmeladen mit fruchtigen Noten kredenzte währenddessen Petra Keilbach. Die Passion von Andreas Richter sind Kerzen, die er selbst mit Farbverlauf gießt. Variationsreich sind dabei die Formen, die von der bekannten Stumpenkerze bis zu Pyramiden reichen. Die ebenfalls erhältlichen Glückssteine von Maren Richter sind farbenreichen Erinnerungsstücke mit direkter Botschaft und viel dekorativem Wert. zesa

