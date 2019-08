Liebe gehört dem Akt – nicht dem Fang allein

Ketsch.Es ist still, ganz friedlich. Die ersten Vögel weisen mit ihrem Zwitschern darauf hin, dass ein neuer Tag erwacht. Manfred Fritscher hat seine Angelausrüstung in Stellung gebracht. Er genießt diese Szenerie – und das Wasser zeigt die ersten Unebenheiten. Im See startet Geschäftigkeit. „Wenn ich etwas fange, dann freue ich mich. Wenn nicht, habe ich eine schöne Zeit in der Natur verbracht“,

...