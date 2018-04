Anzeige

Ketsch.Die Welt schrieb das Jahr 1935, als die Künstlerin Greta Keller ihre sanfte Alt-Stimme ein das Leben umgarnendes Lied in die Mikrofone der deutschen Sender schmelzen ließ. „Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Wenn die Kühle in meine Einsamkeit dringt, treten ins Zimmer Schatten herein…“

Sich in diese Schwere der Seele hineinzufühlen, ist eine besondere Herausforderung für jede Künstlerin. Romy Bauer vom „Schlosskirchentrio“ aus Mannheim hat sich dieser Aufgabe verschrieben und punktete mit ihrer Interpretation vor Ketscher Publikum von der ersten Sekunde an. Gemeinsam mit ihren Trio-Kollegen Daniel Fieß (Klavier) und Gerd Winter (Moderation) verzauberte sie mit Liedern der 1920er bis 1940er Jahre das Publikum, das an mancher Stelle durchaus noch die Originale im Ohr vernahm. „Junger Mann im Frühling“ haben die drei aus Mannheim ihr neues Programm getauft und entführten in eine Welt voller Liebe und Leidenschaft, körperlicher Sehnsucht und feinem Humor – Hauptbestandteile der deutschsprachigen Lieder jener Zeit.

Schmunzeln und Nachdenken

Ob „Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen“ oder „Ich suche einen, der mir alleine gehört“, sind damit Spiegelbild einer Gesellschaft, die sich zwischen den Kriegen befand und ihren Seelen Halt geben musste. Heute vorgetragen, verleiten sie zum Schmunzeln und dann zum Nachdenken. Schmunzeln und genießen. Genießen und sich treiben lassen. Genau dies taten die vielen Gäste der Veranstaltungsreihe „Heute Abend bei Michelfelders“, zu der neben Lesungen auch kleine und feine Konzerte gehören. Gabriele Hönig, Inhaberin von „Buch & Manufakturwaren bei Michelfelders“ begrüßte gemeinsam mit Mitarbeiterin Nina Schmidt die gut gelaunten Gäste und freute sich sichtlich, dass das „Schlosskirchentrio“ bereits die zweite Premiere eines Programmes in Ketsch feierte.