Lieber Fahrrad statt Rollator als Gehhilfe

Ketsch.Im Mittelpunkt der Quartalssitzung des Seniorenbeirats stand die Mobilität der Senioren mit Schwerpunkt einerseits auf die Einkaufsfahrten im Ort, andererseits außerhalb der Gemeinde, wie Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer bekanntgab. Die nächsten Fahrten gehen am Donnerstag, 8. November, zu den Geschäften in Ketsch und am Montag, 12. November, nach Hockenheim ins Talhaus zu „Globus“. Die Abfahrt

...