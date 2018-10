Liebeserklärung an den Pfälzer Dialekt

Ketsch.Wissen Sie, was „Affenzibbeln“, „Frlsm“, „Schwarsned“ oder „Elwetritsche“ bedeutet? Nein? Dann wären Sie im „Grundkurs Pälzisch für Einheimische und Fremde“ bei Buch und Manufakturwaren richtig gewesen. Denn dort hat Inhaberin Gabriele Hönig einen Gast begrüßt, der sich im pfälzischen Dialekt bestens auskennt: Michael Landgraf.

Als gewandeter Professor für Tritschologie und Palatinologie führte er spannend, unterhaltsam und informativ durch die „Babbelgrundlaach“ des Pfälzischen, damit sich Zugezogene mit Pfälzern verständigen können. Dabei gab es in der bis zum letzten Platz besetzten Buchhandlung viel zu lachen, denn die humorvollen Erklärungen des Dozenten und Schriftstellers aus Neustadt, was Pfälzer Kommunikation, Grammatik und Wurzeln des Pfälzischen betrifft, waren einfach köstlich.

Auch Besucher, die aus dem Raum Köln und Norddeutschland stammen, waren bei der beliebten Veranstaltung „Heute Abend bei Michelfelders“ dabei. Nach diesem „Sprachkurs“ besteht auch für sie Hoffnung, irgendwann die Pfälzer zu verstehen. Doch Spaß beiseite – der Grundkurs war ja nicht nur für Fremde gedacht. Auch Einheimische haben viel über ihre Sprache, den Ursprung, Aufbau und Besonderheiten erfahren, zum Beispiel, dass man zu „ich habe“ je nach Region „habb“, „häbb“, „hann“ oder „hunn“ sagt, oder dass die Pfälzer maulfaul sind, was ein gespielter Dialog, der sich zwischen den Männern und Frauen im Saal entspann, sofort demonstrierte:

„Unn? Wiie?“ (mehr oder weniger gesungen), „Joo. Unn selwer?“ „Na alla“, „Alla dann“, und als Speed-Dating: „Unn?“, „Joo“, „Alla hopp“. Und man versteht: Der Pfälzer babbelt an sich gerne, braucht dafür aber nicht viele Worte, manchmal auch nur wenige Laute: „Schwarsned“ für „Ich war es nicht“.

Zudem lernten die Zuhörer, warum die Pfalz „Pfalz“ heißt (aus dem lateinischen „palatium“), was es mit der Kurpfalz (Teile des einstigen Kurfürstentums liegen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und dem Elsass) auf sich hat und warum in einigen Wappen blau-weiße Rauten und Löwen sind. Auch praktische Übungen führte der Experte durch, entweder sprachen alle im Chor Texte nach, sangen Lieder oder übten den Pfälzer Urlaut „O“ oder „Jo“. Dieser kann, je nach Betonung, Bejahung, Verneinung, Zweifel oder Bewunderung ausdrücken mit betont erotischer Komponente.

„De Müllers ehrn Schorsch“

Dass die Pfälzer weltoffen sind, bewiesen sie nicht nur durch Aufnahme von Verfolgten, sondern auch durch Aufnahme von lateinischen, französischen oder jiddischen Ausdrücken in ihre Sprache. Pfälzisch ist ein rheinfränkischer Dialekt und mit dem Mittelhochdeutschen verwandt, wie Landgraf ausführte, und wird heute in vielen Teilen der Welt gesprochen, sogar in Pennsylvania. In Pfälzisch, mit eigener Grammatik, sind „weller, welli, welles“ Interrogativpronomen, der Genitiv mit dem Dativ ersetzt („De Müllers ehrn Schorsch“) und Frauen manchmal Neutrum („es Petra“).

Nachhilfe erteilte der Palatinologe in Ortsnamen (Loscht für Lustadt, Frism für Frieselsheim – Achtung Navi!), in Schimpfwörtern, Weisheiten und Redensarten. Er klärte auf, was ein „Labbeduddel“ oder „Elwetritsche“ ist. Für dieses Fabelwesen gibt es so viele Informationen, dass Michael Landgraf darüber abendfüllende Vorträge hält.

Und er lüftete ein Geheimnis: Diese Grundkurse in Pfälzisch hält er, um sich für „Pfälzisch“ als Weltsprache stark zu machen – aus mehreren Gründen: weil Pfälzisch ursprünglich, weltoffen, herzlich und direkt ist. In ihrem Herzen wissen Pfälzer schon lange, so der Autor auch eines Buches mit dem Titel „Grundkurs Pälzisch“, wie Frieden auf der Welt erreicht werden kann: Wenn alle Menschen auf der Welt „so babble deeden wie mir“.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018