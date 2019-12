Lieder wecken Vorfreude

Ketsch.Die Gedanken sind in diesen Tagen auf das nahende Weihnachtsfest gerichtet. Auch der Gesangverein Sängereinheit hatte seine Mitglieder und Freunde eingeladen, um mit wohlklingendem Chorgesang sowie mit nachdenklichen und humorvollen Vorträgen die Vorfreude auf das Fest zu schüren.

Vorsitzender Burghard Seifert lobte im Saal des Schützenhauses den schönen Brauch, mit der ganzen Sängerfamilie ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Unter Leitung von Konrad Knopf begeisterte der Chor mit „Überall auf der Welt singt man Lieder“ nach der Melodie aus dem Gefangenenchor der Verdi-Oper Nabucco. „Für alle“ richtete sich an Schlaflose, die nachts gerne in den sternklaren Nachthimmel schauen und mit etwas Fantasie sogar bei Dunkelheit einen Regenbogen entdecken. Das Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus Peter Maffays Tabaluga erinnerte an jugendliches Denken und Handeln und Konrad Knopf empfahl allen Gästen, im Herzen unbedingt jung zu bleiben. Burghard Seifert stellte fünf Mitglieder in den Mittelpunkt, die dem Verein seit vielen Jahren treu verbunden sind (siehe Infobox).

Hommage an Roy Black

„Weihnachten bin ich zu Haus“ klang als Hommage an Roy Black und „Der Traum der Weihnachtszeit“ bedeckte die Landschaft mit einem weißen Winterkleid, hastende Menschen kamen zur Ruhe, warteten auf die Geburt Christi. Jugendleiter Andreas Gebhardt vom Musikverein 1929 überraschte die Sängerfamilie mit Wohlklängen auf dem Saxofon. Dafür hatte er seine Musikschülerinnen Leticia Pavlovic und Karoline Old mitgebracht. Als Saxofontrio spielten sie weihnachtliche Klassiker wie „Alle Jahre wieder“, „Oh du Fröhliche“, „The first Noel“ oder „Gloria in excelsis deo“. Die Zuhörer belohnten die reife Leistung mit Applaus, denn das Trio hatte erst vor wenigen Tagen zusammengefunden, wie es der Jugendleiter versicherte.

Erich Götze erzählte die berührende Weihnachtsgeschichte, als er vor 70 Jahren mit Kameraden in russischer Gefangenschaft die Order erhielt: „Ihr dürft nach Hause!“ In Moskau wurden sie halb verhungert, krank und müde im Güterwaggon nach Brest Litowsk verfrachtet. Schließlich seien die Heimkehrer mit Glockengeläut im Dorf empfangen worden.

Josef Baumann schmetterte auf der Trompete „O lasset uns anbeten“, „Hark! The herald Angels sing“ und den „Kleinen Trommler“. Elvira Werner hatte die Lacher auf ihrer Seite, als sie das Christbaumschmücken als Fulltimejob beschrieb, schließlich hatte es acht Stunden gedauert. Bariton Helmut Koranda brachte für seine Fans „Sankt Niklas war ein Seemann“ zu Gehör, bevor der Nikolaus (Erich Götze) einen Sack voll Geschenke verteilte. Die Kinder Emilia und Leon Stohner wurden für ihre Gedichte mit Süßigkeiten beschert. Abschließend luden Konrad Knopf und Josef Baumann zum gemeinsamen Singen ein und andächtig erklangen Klassiker wie „Süßer die Glocken nie klingen“, „Oh du Fröhliche und „Stille Nacht“.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019