Lindenberg-Double singt Geburtstagslied

Ehrung für die Mitarbeiter der ersten Stunde: Wolfgang Münch (v. l.), Brunhilde Oehler, Heinz Stein, Claus Hahn, Ferdinand Plein, Regina Geiß, Monika Graf, Lieselotte Triebskorn, Albert Rohr, Geschäftsführer Jens Daniel, Elfriede Gebhardt und Monika Berger. © Zeuner

Ketsch.Wo sonst in der riesigen Lager- und Umschlaghalle Obst- und Gemüse auf den Weitertransport warten, war an Pfingsten eine Menge los. Aldi ist nun seit 50 Jahren in der Enderlegemeinde und hatte die gesamte Belegschaft mit ihren Familien zum Feiern eingeladen.

Über 4000 Menschen tummelten sich an Infoständen, schauten sich den kompletten Ablauf in der Kaffeerösterei an, die es seit 45

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4679 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018