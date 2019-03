„Linedance ist wie eine Sucht“

Ketsch.Was tun, wenn der Gatte ein Tanzmuffel ist? Oder eine Partnerin zum Tanzen fehlt? Linedance bietet als Gruppentanz den perfekten Anschluss unter Gleichgesinnten. Die Tanzfreunde Ketsch luden am Samstagabend zur großen Linedance-Party in die Rheinhalle ein. 22 verschiedene Clubs (zum Teil mit über 40 Personen) strömten aus nah und fern in die Enderlegemeinde.

Auch der Turnerbund Oppau war mit seinen Lindedancern vertreten. „Ich mag die tolle Stimmung hier und die gute Musik“, freute sich Barbara Relle. Sie startete im Herbst 2017 mit einem Anfängerkurs und ist bereits zum zweiten Mal bei der großen Party in Ketsch dabei. Ihre Bekannte, Beate Walter, hatte sie auf den Anfängerkurs aufmerksam gemacht. Beate Walter tanzt seit drei Jahren bei „Restart 08/15“. Auch für sie und Helga Wagner, ebenfalls Mitglied bei „Restart 08/15“ aus Limburgerhof, war klar, diese Party lässt man sich nicht entgehen. „Wir mögen den großen Saal, weil man hier viel mehr Platz hat. Es ist nie zu eng“, loben die beiden Frauen.

Und bereits zum ersten Song ist der Ansturm auf die Tanzfläche groß. Bei stimmungsvoller Countrymusik bewegt sich die „Line“ aus mehr als hundert Frauen und Männern vor- und nebeneinander in alle Richtungen durch den Saal. Jeder Schritt ist einheitlich. Tanzlehrerin Sandra Heinisch erklärt, jeder Tanz ist anders. Getanzt wird auf Country und Pop, aber auch auf alles, was in den Charts läuft.

Die Schrittfolgen steigern sich

Die Anfänger-Choreographie startet mit 16 Schritten, die nach und nach mit weiteren Schrittfolgen anspruchsvoller wird. Internationale Tanzlehrer haben mittlerweile eine Vielzahl von Choreographien entwickelt, die überall in Kursen unterrichtet werden. Linedance ist für alle Altersklassen geeignet, betont Heinisch.

Adam Feige, der 72-jährige Tanzlehrer der Tanzfreunde Ketsch, ist der junggebliebene Beweis. „Meine Tochter hat mich auf den Tanz gebracht. Mein Schwiegersohn ist Amerikaner und so kam ich vor 21 Jahren zum Linedance“, strahlt er. Auch Marta Sessler zieht es auf die Tanzfläche. „Wir sind hier eine tolle und bunt gemischte Truppe, Linedance befreit einen“, versichert sie. Ulla Becker stimmt lachend zu: „Es ist wie eine Sucht!“ Eine Sucht, die Anfänger wie Fortgeschrittene gleichermaßen in ihre Line zieht.

Zum Song „Geronimo“ der australischen Band Sheppard tanzte, klatschte und feierte die Halle in ausgelassener Stimmung. Die kommenden Stunden konnte man keine Tanzmuffel finden. gab

