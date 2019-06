Lösung dringend nötig

Man muss sich nur wenige Minuten auf den Terrassen am Rande des Fünfvierteläckers aufhalten, um einen lebendigen Eindruck von den Problemen entlang der Mannheimer Straße zu erhalten. Da kürzen Schulkinder mit dem Rad aus Richtung Brühl waghalsig ab und werden von – das Tempolimit großzügig auslegenden – Autos knapp überholt. Regelmäßig schaukeln die roten Linienbusse über dem wellig gewordenen Asphalt vorbei. Und zwischendurch wagt sich ein Fußgänger am Straßenrand entlang – der neue Gehweg aus dem Fünfvierteläcker endet nämlich im Nichts, weiter geht es nur in der Bankette. Keine Frage, hier muss etwas getan werden.

Auch die Brühler Straße ist in einem schlechten Zustand, die Kreuzung mit Asphaltschnitten übersät. Die Anbindung zum Reiterhof Abel ist für Fußgänger und Radfahrer gefährlich. Tempo 50 drängt sich zumindest dem Laien auf, wenn man den Zustand der Straße und das Gefahrenpotenzial sieht – und vergleichbare Stellen in der Brühler Straße oder Richtung Talhaus betrachtet.

Langfristig sollte die Mannheimer Straße erneuert werden, samt Gehweg und Neuordnung der Kreuzung: Durch das Fünfvierteläcker hat sich die Situation verändert, viele Menschen mit Kindern wohnen jetzt in unmittelbarer Nähe. Ketsch wächst und so werden ehemals außerhalb liegende Straßen de facto Teil des Ortes. Bis es eine dauerhafte Lösung gibt, sollten sich alle Verkehrsteilnehmer in der Pflicht sehen: Tempo 70 bedeutet, dass man nicht schneller fahren darf – freiwillig langsamer fahren ist aber nicht verboten.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019