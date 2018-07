Logopädie-Praxis erhält Qualitätssiegel

Anzeige

Der Bundesverband zeichnet mit diesem Zertifikat logopädische Einrichtungen aus, die für besonders gute Leistungen und hohe Qualität stehen. Das Siegel soll Patienten, Ärzten und Interessierten als Orientierung dienen.

Ihre besondere Qualität musste die Praxis für Logopädie in Ketsch in sechs Bereichen nachweisen: So ging es nicht nur um die Qualität der therapeutischen Arbeit, die Mitarbeiterführung oder das Fehlermanagement. Auch die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, die Orientierung an Qualitätszielen sowie die Entwicklung eines praxispezifischen Qualitätshandbuches prüften die dbl-Verantwortlichen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.07.2018