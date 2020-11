Lokalschau mit Abstand

Ketsch.Der Kleintierzuchtverein C 102 veranstaltete trotz Pandemie seine Vereinsausstellung in der Halle auf der Zuchtanlage in der Seestraße – natürlich unter den geltenden Hygienevorschriften.

Diesmal fand die Schau also Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Da in fast allen Bereichen die Großschauen abgesagt worden sind, war es für die Ketscher Züchter neben der Kreisschau die einzige Ausstellung die sie beschicken konnten.

Die Schau ist für viele Züchter der Abschluss der Zuchtsaison und ein großer Höhepunkt im Veranstaltungskalender. An diesem Wochenende wurden die einzelnen Lokalmeister in den verschiedenen Sparten ermittelt. Geschulte Preisrichter haben über die Qualität der einzelnen Tiere ihr Urteil abgegeben. Ausgestellt wurden dabei Wassergeflügel, Zwerghühner, Kaninchen und Tauben.

Trotz der beschränkten Zahl von acht Ausstellern, die Tiere zur Schau melden konnten, war es mit 78 Tieren kein schlechtes Ergebnis, unterstrich der Vorstand in einer ersten Bilanz. Beeindruckend sei auch die recht hohe Qualität der Tiere gewesen.

Lokalschaumeister wurden Peter Schmidt, Werner Knoblauch und Harald Sturm. Die besten Tiere in den einzelnen Sparten lieferten beim Geflügel Dominik Schmidt und Peter Schmidt, bei den Tauben Werner Knoblauch und Finn Nonnenmacher, bei den Kaninchen Marco Sturm und Harald Sturm.

Der Verein gratulierte allen Züchtern zu ihrem Erfolg und bedankt sich bei allen Ausstellern und Helfern. zg

