Geflämmte Paletten sind zum Telemöbel und Couchtisch zusammengeschraubt worden, zwei Stehlampen sorgen für den harmonischen Look und etwas Schummerlicht, das die kühlen Leuchtmittel in der Raummitte nicht hergeben. „Die sind aber fürs Kicker spielen und kochen die optimale Lichtquelle“, zeigt Jungblut.

Günstig fündig geworden

Ihr ganz persönlicher Fokus lag auf der Küche und dem großen Tisch, „wir sind beim schwedischen Möbelhersteller günstig fündig geworden“, freut sich die JUZ-Leiterin über einen Tisch für sechs Personen, der im Handumdrehen auf Plätze für acht bis zehn Personen erweiterbar ist. Hinter dem Kickertisch ist die Wand noch dezent Grau und bietet die Basis für eine künftige Gemeinschaftsaktion: „Wir wollen, dass alle gemeinsam überlegen, wie wir die Fläche gestalten“, so Jungblut, dass hier eine dünne Holzplatte als Trägerobjekt für ein Graffito herhalten könnte. Im Gang zum hinteren Gemeinschaftsraum haben Nicoletta und Alexandra den Hai, der dort die wand zierte, weiß übertüncht und mit Edding-Stiften einen Fuchs in Metamorphose aufgemalt.

„Das Motiv haben wir mit dem Overhead-Projektor an die Wand geworfen und dann im Freestyle ausgestaltet“, erklären die beiden ehrenamtlichen Betreuer im JUZ ihre Vorgehensweise. Kopf und ein Teil des Rumpfes sind naturgetreu dargestellt, der übrige Körper ist stark schematisiert und in kubistisch wirkende Fragmente geteilt, die in schwarz-weißen Mustern erstrahlen. Ein moderner Anblick. Im vorderen, dem Eingangsraum zum JUZ, gibt es neuerdings eine Leinwand und einen Beamer – „perfekt zum Playstation spielen“, meint Jungbluth, dass hier zudem etwa der Jugendbeirat, der seine Treffs hier abhält, diese Technik für Präsentationen nutzen kann. Die neue Optik im Jugendtreff kommt gut an bei den durchschnittlich zehn bis 15 Gästen.

JUZ, Jugendbeirat, Gemeinde und Rhein-Neckar-Kreis vom „Runden Tisch Inklusion“ richten am 13. April als nächste große Aktion, das „Fußballturnier für alle“ aus. „Die Neurotthalle wird dann wieder für etliche Stunden Schauplatz von coolem Fußballsport“, verspricht Maren Jungblut.

Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.03.2018