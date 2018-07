Anzeige

Ketsch.Spannend verlief das Jugend-Prinzenangeln des ASV 1928 am Sonntag am Anglersee, an dem sich acht Jugendliche beteiligten. Buchstäblich bis zur letzten Minute der Angelzeit war der Sieg in den zwei Altersgruppen offen.

In der Gruppe der Älteren (J2) gelang es Lukas Perner die Würde des ersten Jugendprinzen zu erringen und überbot damit den Zweitplatzierten Jan Knecht.

In der Gruppe der Jüngeren (J1) war Tim Klefenz erfolgreich und wurde so zweiter Jugendprinz. Das zweitbeste Ergebnis erreichte sein Bruder Kai. Gefangen wurden Brassen, Rotaugen, Rotfedern, Barsche und Sonnenbarsche. Jugendleiter Michael Kaufmann verkündete das Ergebnis und Jugendleiterin Nina Kaufmann gratulierte mit einem Präsent.