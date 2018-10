Luke möchte ein eigenes Haustier haben

KETSCH.Luke ist sicher: „Ich möchte ein Haustier.“ So hat er das seinen Eltern vor mehr als einem Jahr mitgeteilt. Zuhause ist das aber nicht zu realisieren, es fehlt der Platz. Gut, dass die Ketscher Oma regelmäßig die „Schwetzinger Zeitung“ liest und den Aufruf des Kleintierzuchtvereins C 102 (KTZV) entdeckte, der Jugendlichen die Möglichkeit von Tierpatenschaften bietet.

Der Jubel bei Luke war groß, seine Eltern haben sich mit ihm alles angeschaut. Jetzt verbringt Luke jede Woche mindestens zwei Stunden auf der Anlage in der Seestraße 130. Die beiden Jugendleiter Bettina Müller und Mario Rahn haben derzeit fünf Jugendliche, die sich für die Tierpflege interessieren: „Immer samstags von 11 bis 13 Uhr sind wir hier zusammen“, zeigt Rahn die Käfige mit den Kaninchen, die für die Patenschaften zur Verfügung stehen. Behutsam werden die Betreuer an die Arbeiten rund ums Tier herangeführt, bekommen gezeigt, wie man Käfige reinigt, neu mit Streu und Stroh auslegt, lernen, was die Tiere fressen: „Trockenfutter, Obst, Karotten und immer frisches Wasser“, zählt Luke auf.

Kuscheln gehört auch dazu, streicheln und kraulen, das finden in Maßen auch die Kaninchen nett und halten ganz still. Dass die Tiere eine Rückzugsmöglichkeit brauchen und am besten verschiedene Ebenen im Käfig angeboten bekommen, damit sie klettern oder ihre Krallen abnutzen können, das hat Luke schon gelernt. Stolz nimmt Luke den Dalmatiner Rex auf den Arm. Wie heißt der denn? „Ich habe noch keinen Namen gefunden“, gesteht Luke, allerdings war er der Erste, der regelmäßig kam, und hätte somit das Vorrecht der Namensgebung. Er denkt darüber nach, verspricht er.

Verantwortung steht als Schlagwort im Raum, denn die übernimmt man, wenn man sich für ein Lebewesen entscheidet: „Was es heißt Tiere zu halten, das erklären wir, weil man das Tier nicht vernachlässigen darf“, so Rahn.

Das Konzept der Jugendparzelle geht auf, denn für Luke steht mit Beginn der Saison 2019, etwa ab April, der nächste Schritt an: Er wird zusammen mit einem versierten Züchter die Zucht lernen. Damit hat der KTZV eines der Ziele erreicht, denn ältere Züchter legen das Handwerk nieder, können wegen Krankheit nicht weitermachen oder sterben. „Zum Rassenerhalt ist es aber notwendig, dass gezüchtet wird“, schildert Rahn.

„Wir sind da und zeigen, was alles zu machen ist, aber natürlich stehen Streicheln und Kuscheln im Vordergrund“, erklärt Rahn das Konzept dessen Inhalt die Nähe zu den Tieren, jedoch zudem das Sensibilisieren für die Zucht und den Erhalt der Rassen ist. Beste Bedingungen bietet dafür die Jugendparzelle eingebettet in die gepflegte Anlage des KTZV.

Parzelle für die Jugend

Für die Jugend ist diese Extra-Parzelle eingerichtet worden. Der Wegzug des Pächters machte das möglich. Im gemütlichen Häuschen gibt es einen Gemeinschaftsraum, nebenan ist die Brutstation – während der Ferienspiele und bei Besuchstagen immer der Anzugspunkt, ein Hingucker für alle Kinder und Erwachsenen, die sich die Nasen plattdrücken um zu sehen, ob aus dem kleinen Loch in der Eischale der Schnabel eines Kükens rausschaut.

Im Außenbereich gibt es abgetrennte Parzellen mit beachtlichen Hühnern und Hähnen, in Käfigen Hasen. Diverse Rassen vom Dalmatinerhasen, dem Widder bis zur ostfriesischen Möwe oder dem Haushuhn tummeln sich hier. Eine Couch und ein Kicker stehen unter einem Pergoladach für die Gemeinschaft - alles bereit für den Züchternachwuchs. Die Nutzung ist an den Samstagen völlig kostenfrei, alle anfallenden Kosten trägt der Verein.

Zurück zu Luke. Seit einem Jahr ist er jetzt dabei und hat von KTZV-Mitglied Bernd Kolb, der auch Vorsitzender des Kreisverbands der Kleintierzüchter Schwetzingen ist, das Angebot erhalten, einen Platz und einige Hasen in Ketsch zu bekommen. „Dann kann ich zusammen mit Bernd mit der Zucht anfangen. Mit den Tieren geht man dann auch zu Ausstellungen und bekommt eine Bewertung“, sagt er und freut sich auf die neue Aufgabe, die ihn noch näher an die Tiere heranbringt.

„Meine Familie unterstützt mich“

Was seine Freunde dazu sagen? „Die wissen das gar nicht, dass ich ein Patentier habe“, meint Luke. Und seine Familie? „Die unterstützen mich“, ist der Neunjährige froh, jetzt doch irgendwie Haustiere zu haben.

Wer Luke, die Jugendparzelle mit den Jugendbetreuern und die Anlage selbst kennenlernen möchte, kann das immer, wenn Veranstaltungen bei den Kleintierzüchtern sind: Am Samstag, 3. November, ab 10.30 Uhr findet die Kreiskaninchenschau dort statt.

Am 1. und 2. Dezember ist die Kaninchen- und Geflügel-Lokalschau und beim Glühweinfest (7. und 8. Dezember) backen die Jugendlichen Waffeln und zeigen ihre Parzelle.

