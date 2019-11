Lustiges Theaterspiel

Ketsch.Novemberzeit bedeutet in der katholischen Pfarrgemeinde einmal mehr Missionsbasarzeit. Von Samstag bis Montag, 23. bis 25. November, hat der Basar sein Angebot mit adventlichen Basteleien, selbstgekochter Marmelade, Plätzchen, Tee und vielem mehr.

Zunächst beginnt der Basar am Samstagabend nach dem Gottesdienst. Um 18.30 Uhr ist Saalöffnung und die Besucher erwartet ein Abendessen, das vom Club kochender Männer und dem Pfarrheim-Küchenteam zubereitet wird. Um 20 Uhr geht der Vorhang auf: Die Kolping-Theatergruppe erheitert mit dem lustigen Stück „Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg!“

Am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr weiter mit einem bunten Programm, Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Eis sowie um 15 Uhr mit dem Theaterspiel. Die kochenden Männer stehen mit in der Küche. Am Montagabend öffnet das Pfarrheim um 17.30 Uhr. Gulaschsuppe und eine weitere Aufführung des Theaterstücks (19 Uhr) erfreuen die Gäste.

Erlös für Projekte in Tansania

Der Erlös geht wieder an die Projekte in Tansania, wie die Eine-Welt-Gruppe St. Sebastian mitteilt: für den Aufbau des Ausbildungszentrums in Kibungu Chini und das Kinderheim in Jure/Kenia. Auch soll in Krisengebieten Hilfe geleistet werden. Not in der Region soll ebenfalls bedacht werden. Als Ansprechpartner stehen Kurt Gredel, Marianne Faulhaber, Elfie Hemmerich und Helene Jünger zur Verfügung. Geldspenden können an die katholischen Kirchengemeinde – Missionsgruppe – auf Konten bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz (Iban DE 57 5479 0000 0014 2175 25) und der Sparkasse Heidelberg (Iban DE 73 6725 0020 0024 3035 00) überwiesen werden. zg/mf

