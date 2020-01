Mächtige Berge, trutzige Burgen und süffiger Wein

Ketsch.Beim ersten Altennachmittag im neuen Jahr zeigte der Speyerer Reisejournalist Michael Stephan im Haus der Begegnung in einer Diavision Südtirol. „Wandern, radeln und mit allen Sinnen genießen: Auf der Sonnenseite der Alpen, wo die raue Bergwelt und der sanfte Süden aufeinandertreffen und gemeinsam eine farbenprächtige Vorstellung geben, warten auf Urlauber eine abwechslungsreiche Ferienlandschaft voller Überraschungen. Wir entdecken in meiner Schau ein kleines Paradies zu Füßen gewaltiger Dreitausender“, fasste Michael Stephan seinen Vortrag zusammen.

Er startete in Kastelruth, das mehr als die bei uns beliebten „Kastelruther Spatzen” zu bieten hat. Der Wanderer bewundert im Ortskern schöne alte Häuser mit Zinngiebeln und blumengeschmückten Erkern, die sich um den zentralen Kirchplatz mit dem Zwiebelturm scharen. Die große Pfarrkirche St. Peter und Paulus stammt aus dem Spätbarock. Turm und Kirche stehen voneinander getrennt. Beim traditionellen Kirchenfest wird Glauben gelebt, man trägt die schönsten Trachten aus Brokat und den Familienschmuck stolz zur Schau.

Jeder Ort hat seine eigene Kapelle und auch Eigenarten in der Tracht. Dafür hat sich auch der über 90-jährige Andreas Burger fein herausgeputzt und lässt es sich nicht nehmen, den heimatlichen Veteranenverein anzuführen. Zwischen saftigen Wiesen und blühenden Alpenrosen und Enzian lädt eine Ruhebank die Wanderer zur Brotzeit, hier „Marende” genannt, ein. Sie genießen dabei nicht nur Brot, Käse, Speck und Rotwein, sondern auch den Blick rundherum und glauben dem Himmel ein Stück näher zu sein. Die „Strada del Vino” ähnelt unserer Deutschen Weinstraße, nur dass hier in unmittelbarer Nähe der Weinstöcke Palmen stehen. Auf dem promenadenartigen Fußweg erreichen die Wanderer Hocheppan und bewundern in der romanischen Burgkapelle die berühmten Fresken. Von hieraus bietet sich ein wundervoller Panoramablick auf das Etschtal und die nördlichen Teile des Überetsch. Der Reisejournalist führte in der neu herausgeputzten Kurstadt Meran durch die kleinen Laubengassen zum Marktplatz mit allerlei Lädchen. Der botanische Garten, die Thermen, die Musikwochen und das Weinfest im Herbst sprechen neuerdings auch ein jugendlicheres Publikum an. Michael Stephan wagte mit seinem Vortrag einen Sprung ins verschneite Antholz zur bekannten Biathlon-Arena. Dank des dichten Loipennetzes finden hier auch Langläufer ideale Bedingungen.

Auf der Seiser Alm übte sich eine Gruppe „Ski-Zwerge” im weißen Sport. Weiter unterwegs wurde der Schnee immer spärlicher, sie wanderten daher mit Stecken, anstatt auf Skiern. Erste Krokusse zeigten sich den Wanderern als Vorboten des Frühlings. Zu den Höhepunkten der Wanderung gehörte ein Streifzug durch die Landeshauptstadt Bozen mit ihren stattlichen Bürgerhäusern aus Gotik, Renaissance und Barock. Im Zentrum der Altstadt steht die gotische Pfarrkirche als Wahrzeichen der Stadt. An der Südtiroler Weinstraße hat sich Kaltern zu einem beliebten Urlaubsort entwickelt. Dort ließen sich die Kurpfälzischen Wanderer den berühmten Rotwein “Kalterer See” zur Tiroler Jause mit Brot, Speck und Käse nicht entgehen.

Es blieb noch Zeit zur Besichtigung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit dem freistehenden Glockenturm, der 300 Jahre älter ist als die Kirche. Michael Stephan beendete seinen Vortrag mit einem fulminanten Sonnenuntergang und schürte damit die Lust auf den nächsten Urlaub in Südtirol.

