Männerkomplimente „wie Topfschlagen im Minenfeld“

Vieles drehte sich am Wochenende um den Weltfrauentag. So war der Frauenanteil bei den rund 60 Zuschauern im Ferdinand-Schmid-Haus tatsächlich deutlich höher, aber keiner der anwesenden Männer bereute es im Verlauf, beim Debüt der Kölner Kabarettistin Vera Deckers in Ketsch dabei gewesen zu sein.

Deckers verstand es mit hohem Sprechtempo und optimal aufgebauten „Recherchen“ und „Erkenntnissen“ aus Alltagssituationen den Spannungsbogen aufzubauen und verbale Höhepunkte zu setzen, die das Publikum immer wieder zu Applaus und viel Gelächter veranlassten. Ihrem Humor, der so authentisch transportiert wurde und ihren Schlussfolgerungen, die oft einfach nur der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, konnte man sich in dem etwa zweistündigen Programm nicht entziehen.

Ob der „Granny-Style“ oder die als „Man Bun“ bezeichneten Hipster-Knödel auf den Köpfen von Männern – Deckers beleuchtet jeden Trend, erklärte dem Publikum, wie man sich im Wohnungssuchedschungel in der Stadt am besten durchsetzt und stellt für Thesen wie: „Je älter man wird, desto größer wird die Handtasche“, eindeutige Beweise auf. „Mir gefällt ihre Art des Humors und besonders, dass sie auch mal zwischendurch Kölsch spricht“, erklärte Zuschauerin Schickle aus Ketsch in der Pause. Auch Wilfried Schürmann aus Löhne, der gerade zu Besuch in der Region ist, war begeistert über das Talent von Deckers ganz ohne Requisiten ein fulminantes Programm abzuliefern.

Schrittzähler für Selbstoptimierer

Natürlich kamen weder die grünen Smoothies, noch die Schrittzähler am Handgelenk der Selbstoptimierer zu kurz und auch überbesorgte Mütter, für die schon das Kinderspiel „Engelchen Flieg“ zu gefährlich wird, bekamen im Programm „Wo die Narzissten wieder blühen“ ihr sprichwörtliches Fett ab. Gerne beleuchtete die studierte Psychologin auch mal Paarthemen. „Wenn ein Mann Komplimente macht, ist dies wie Topfschlagen im Minenfeld“ erklärte sie und ergänzte die Lachsalve direkt mit dem Vergleich wie Frauen und Männer Komplimente machen. Älterwerden und überhaupt Ältere sind eben Offliner, die sich in analogen Zonen bewegen – doch manchmal ist offline vielleicht viel besser, als der Versuch ständig alles zu bewerten und zu vermessen. Vera Deckers überzeugte das Publikum und auch die Künstlerin fühlte sich bei ihrem ersten Auftritt in der Enderlegemeinde sichtlich wohl. csc

