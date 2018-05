Anzeige

Ketsch.Souverän stach Bürgermeister Jürgen Kappenstein mit Hilfe von Jürgen Kugler, Vorsitzender der IG Vereine, gestern das Bierfass an – das Maifest vor der Rheinhalle ist eröffnet.

Das heutige Programm startet mit dem Sommertagsumzug und der Verbrennung des Schneemanns ab 11 Uhr. Gegen 12.30 Uhr erfolgt die Übergabe der Spenden aus dem Entenrennen an die Kindergärten. Auf der Bühne vor dem gefühlt größten Biergarten der Gemeinde präsentieren die Tanzfreunde im Anschluss ihre Interpretation von Line Dance und Hip Hop; auch Tanzmariechen der KG Narrhalla haben den Rhythmus im Blut. Cha Cha in Formation ist den Tanzfreunden vorbehalten. Ab 16 Uhr werden Hermanns Musikanten aus Hockenheim für gute Stimmung sorgen. Live-Musik der Brühler Band „Twisted Spoons“ gibt es ab 19 Uhr – Frontmann Stefan Röger und Co. verstehen sich aufs Covern, haben aber auch eigene Stücke im Repertoire. / mab