Mal anders mit dem Fahrrad unterwegs

Ketsch.Anstatt per pedes ging es für die Wandergruppe der TSG dieses Mal mit dem Fahrrad los in den Hardtwald, in die Umgebung von Oftersheim und Sandhausen.

Mit guter Laune ging es von Oftersheim über den Postweg, am Golfplatz vorbei, nach Sandhausen. Nach der Umrundung des Fußballstadions wurde die erste Etappe im „Schützenhaus“ abgeschlossen. Dann ging es am Friedhof an dem dahinter liegenden Sandrasen-Gebiet mit seinen vielen Tierarten und Pflanzen vorbei, entlang des Naturschutzgebietes „Pflege Schönau“, bis das Übungsgelände des „Motorradclubs“ erreicht wurde. Dort flogen die Endurofahrer über die Hügel. Der Heimweg führte an der „Autobahnraststätte Hardtwald“ vorbei, zurück zum „Golfplatz Oftersheim“, wo im Restaurant „Fairway“ ein geselliges Ende anstand.

Die nächste Wanderung findet am Samstag, 14. September, statt und führt nach Wachenheim. Gäste sind willkommen. Anmeldung bei Helke Schwab, Telefon 06202/ 5 77 77 05. hb/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.08.2019