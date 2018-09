Mal Sedilie und Ambo ausprobieren

Ketsch.Der goldene Kelch in der Kirche St. Sebastian ist ein wenig schwerer als erwartet und hat an seinem Fuß ein Zeichen, ein Symbol. An dieser Stelle sei auf Genaueres verzichtet, denn Kinder und ihre Begleitung werden am Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ auf bereits vorhandene und sich noch ergebende Fragen die Antwort erhalten. Das katholische Gotteshaus wird zur Sachgeschichte, die live

...