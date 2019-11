Mal traurig – mal jauchzend

Ketsch.Klänge und Melodien, mal melancholisch, mal jauchzend und immer ans Herz gehend – das ist Klezmer. Das Wort kommt aus dem Jiddischen und bedeutet „Gefäß, aus dem Musik kommt“. In der Sonntagsmatinee im Central Kino füllte die Klezmerband „Tacheles“ dieses Gefäß, und das Publikum nahm den Inhalt begeistert auf. Robert Plasberg, Geiger im Ensemble, führte gekonnt und unterhaltsam in die Musiktradition der Juden Osteuropas ein.

Klezmer war „Gelegenheitsmusik“, die an religiösen Feiertagen, aber auch zu Hochzeiten und Volksfesten gespielt wurde. Da Juden keine lauten Instrumente benutzen durften, war die Besetzung der Klezmerbands eingeschränkt, man spielte auf Instrumenten, die man gerade zur Hand hatte und mitnehmen konnte.

Auch neue Kompositionen dabei

Die „Klezmorim“ improvisierten meist, Notenmaterial ist kaum überliefert. Nach dem Holocaust machten sich dann Musikwissenschaftler auf, um in Ungarn, Rumänien, Polen, der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern nach traditionellen Stücken zu suchen und sie aufzuzeichnen.

„Tacheles“ greift nun zum Teil auf diese Arbeiten zurück, hat aber auch neu komponierte Stücke im Repertoire und arrangiert beides immer wieder neu für die jeweilige Ensemblebesetzung.

Ins Central kam die Band als „Tacheles & Friends“: an der Klarinette, die einen wichtigen Teil des typischen Klezmer-Sounds ausmacht, war Alexander Rautnig zu hören, Dagmar Kunze, Contrabass, Christian Kiefer, Gitarre, Carsten Plasberg, Posaune, und Christian Tönnis, Horn, bilden das Kernensemble. Als Gast brachte Pia Brunner mit ihrer Marimba besonders warme Klänge ins Central, Stefanie Ahlborn kam als zweite Klarinette dazu.

Mit „Blessing Nigun“, wörtlich übersetzt „Segenslied“, begann das gut eine Stunde dauernde Programm, es folgten Walzer, Märsche und eine Neukomposition, in die Musik aus Mozarts Don Giovanni mit eingearbeitet ist. All das im mitreißend anrührenden Klezmer-Sound. „Tacheles & Friends“ durften den Saal nicht ohne zwei Zugaben verlassen. Gabriele Hönig vom Verein Central Kino Ketsch dankte am Ende den Musikern für dieses stimmungsvolle und bereichernde Klangerlebnis, für das die Besucher nicht einmal Eintritt bezahlen mussten. Denn „Tacheles“ gehört zu einem gemeinnützigen Verein, der Kultur ganz ohne Kommerz verbreiten möchte. zg

