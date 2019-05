Mal wieder bummeln

Für Gewerbetreibende und Anwohner ist ein Ende in Sicht: Die Schwetzinger Straße ist bis auf kleinere Restarbeiten fertig. Nicht nur die bisweilen nervenaufreibende Baustelle vor der Haustür wird in Kürze komplett verschwunden sein, auch die Parkplatzsituation hat sich entspannt –derzeit wegen der noch fehlenden Verkehrsschilder vielleicht sogar etwas zu sehr. Gleichzeitig nimmt der Marktplatz Gestalt an. Wenn die Geschäfte rund um das „Café am Markt“ und die Banken wieder über frisch gepflasterte Wege erreichbar sind, ist das Schlimmste überstanden.

Doch dann ist es an den Ketschern, ihre Ortsmitte wieder mit Leben zu füllen. Die vielen neuen Sitzbänke laden zum Ausruhen ein. Der Marktplatz wird einladender und vor allem kein Parkraum mehr sein. Vielleicht etabliert er sich als neuer Treffpunkt, auch ohne zusätzliches Gebäude.

Alle Bürger sollten also ihre neue Ortsmitte erkunden und die Geschäfte, die allzu lange unter der Baustelle leiden mussten, unterstützen. Wie wäre es mal wieder mit einem gemütlichen Bummel durch die Schwetzinger Straße? Das wird sicherlich schon ein Einkaufserlebnis sein, bevor die letzten Restarbeiten geschafft sind. Und ein Stück weiter können Besucher dann einen Blick auf den noch teilweise aufgerissenen Marktplatz werfen – hoffentlich zum letzten Mal für viele Jahrzehnte.

